Nantes : un nouveau squat dans des anciens bureaux d'Orange

Ces anciens locaux d'Orange font plus de 2 500m².

Le bâtiment, près du quai de la Fosse, à Nantes, n'était plus occupé depuis qu'Orange les avaient quittés mi-2018. Ces grands locaux de plus de 2 500m² ont été investis par plus d'une centaine de migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, a révélé ce 2 novembre l'association nantaise "L'Autre cantine", qui les accompagne.

L'électricité mais pas l'eau

"L'huissier est passé, on n'a pas à s'inquiéter d'une prochaine expulsion, assure Juna, bénévole à "L'Autre cantine" en verrouillant la porte d'entrée de l'intérieur, mais par principe, on reste prudent."

Au premier étage, plusieurs petits bureaux ont été transformés en chambres. © Radio France - Paul Sertillanges

"C'est très grand, je me perds encore", sourit Juna. L'ancien parking d'Orange, une cour de plusieurs centaines de mètres carrés est "réservé pour des activités dehors : jouer au foot, au basket, pour les enfants."

C'est bien mieux que là où j'étais avant

- Efrem, demandeur d'asile érythréen

Dans une salle d'environ 15 mètres carrés, quatre Érythréens se sont installés. Parmi eux, Efrem, allongé sur un matelas. "Ici, il y a une fenêtre, une porte. C'est bien mieux mais il n'y a pas de cuisine, pas l'eau courante, affirme-t-il. Il n'y a pas de chauffage non plus. Regardez, j'ai quatre ou cinq couvertures sur moi, il fait froid."

Efrem, allongé sur un matelas, dissimule son visage. © Radio France - Paul Sertillanges

La préfecture de Loire-Atlantique a réagi : "Face à la deuxième vague de l'épidémie COVID 19 et dans la continuité des mesures prises au printemps dernier, l’État va augmenter sa capacité d'accueil en hébergement afin de mettre à l'abri les personnes à la rue, une démarche est en cours en lien avec le SIAO (Service intégré de l'accueil et de l'orientation)".