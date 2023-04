Nantes : un spectacle pour enfants victime d'un sabotage

Ce jeudi 6 avril 2023, la salle Paul-Fort de Nantes a été victime d'un sabotage. Un boitier électrique extérieur a été endommagé pour perturber la tenue du spectacle pour enfants "Fille ou Garçons ?" de Manon Rouxin et Eric Doria, proposé par la Bouche d'Air dans le cadre du festival Petits-et-Grands. Un spectacle qui abordait la question du genre.

ⓘ Publicité

Les éclairages ont été fortement perturbés, mais le spectacle a pu être mené à son terme. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements destinés à empêcher la tenue du spectacle", déclarent la Bouche d'Air et le Festival Petits-et-Grands dans un communiqué. Le co-directeur du festival parle d'un "acte réfléchi et prémédité", selon Nicolas Marc l'homme qui a touché au boitier est électricien de profession.

La Ville de Nantes condamne, elle aussi, ces agissement et annonce porter plainte, tout comme la bouche d'Air et le festival Petits et Grands.

Mi-mars, la tenue de ce spectacle avait été critiquée par le groupe catholique proche de l'extrême-droite Civitas. Des tracts avaient été distribués aux abords de certaines écoles dénonçant ce que Civitas qualifie de "propagande grossière des théories subversives et déconstructrices de la famille naturelle et traditionnelle".

Un homme a été interpellé dans la foulée. Il est toujours en garde à vue ce vendredi après-midi. L'incident n'aura pas d'impact sur la tenue des autres spectacles : le boitier électrique extérieur ayant été remis en état.