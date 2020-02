A Nantes, une association met en garde contre l'arrivée de la 5G

Nantes, France

Alors que la 5G commence à être déployée à titre expérimental à Nantes, l'association 5G Résistance met en garde sur les dangers potentiels de cette cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Didier Mallet, l'un des responsables de l'association à Nantes, rappelle que l'alerte a été lancée en 2017 par 180 scientifiques, biologistes et médecins de 37 pays.

Selon 5G Résistance, "les champs électromagnétiques ont des effets organiques sur le vivant" et donc pas seulement l’être humain. Didier Mallet explique que "ces champs perturbent aussi les plantes et les animaux. Il y aurait des effets thermiques sur les insectes et donc là, on met vraiment en danger la chaîne de la biodiversité".

"Un risque d'atteinte aux libertés individuelles"

L'association s’inquiète également d'une possible "atteinte aux libertés individuelles avec des milliards de données qui pourront être transmises. _La 5G va permettre de déployer encore plus rapidement la reconnaissance faciale_, c'est à dire le contrôle de la population comme on le voit en Chine".