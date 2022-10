Nantes : une bande de copains s'apprête à courir la Diagonale des fous à la Réunion

Ils s'envolent ces jours-ci pour l'île de la Réunion. Dix coureurs de l'association sportive du CHU de Nantes et leurs proches, soient 40 personnes. Pourquoi ? Pour participer à la Diagonale des fous, cette course considérée comme l'une des plus dures au monde. De l'ultra trail comme disent les spécialistes. Le parcours le plus long, celui du Grand raid, ce sont 165 kilomètres et plus de 10.000 mètres de dénivelés positifs. C'est-à-dire l'équivalent de la route entre Nantes et Lorient en gravissant deux fois le Mont-Blanc.

Un de mes plus beaux souvenirs

Ce Grand raid, Freddy Bricaud, qui vit à Basse-Indre, l'a déjà couru il y a 5 ans. "Ça reste un de mes plus beaux souvenirs", confit-il avec une certaine émotion. Et même s'il a souffert pendant les 35-40 premiers kilomètres ! "Mais tout ce qui a suivi derrière, ça a été magique, avec des souvenirs qui me reviennent souvent en tête".

Les Réunionnais rendent l'événement incroyable

Pas les paysages, c'est trop dangereux de les regarder en courant et, de toute façon, les coureurs n'en ont pas vraiment le temps. Non, ce qui l'a le plus marqué, c'est l'ambiance de la Diagonale des fous : "Les Réunionnais et les Réunionnaises", glisse Freddy dans un sourire. "Ils rendent l'événement incroyable, incroyablement bon. La course c'est leur course. Et c'est génial ! Les coureurs, les villages, les supporters, la gentillesse, les sourires... C'est difficile à raconter." Il faut le vivre pour le comprendre. C'est ce qu'il s'apprête à faire pour la deuxième fois en participant au trail Bourbon (109 kilomètres et plus de 6.000 mètres de dénivelé positif).

Freddy, à gauche, a déjà couru de Grand raid. Pour Vincent, à droite, ce sera la première fois. © Radio France - Marion Fersing

De 50 à 55 heures de course au moins

Il sera aussi là pour soutenir les copains comme Vincent Bazin. Pour ce Nantais, c'est la première participation au Grand raid après des mois de préparation spécifique et des années de sport et de course à pied. "Après, j'ai forcément de l'appréhension à l'idée de courir pendant 50-55 heures. Je n'ai jamais couru aussi longtemps". Pour y arriver, il compte sur le soutien de sa bande de copains. "Je sais qu'il y aura des moments durs mentalement. Mais notre objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée tous ensemble".

Des dons pour une association de Saint-Étienne-de-Montluc

Ensuite, ils pourront savourer quelques jours de vacances bien mérités, retourner admirer les plus beaux sites de l'île, ceux qu'ils ont traversés pendant la course sans prendre le temps de les regarder, profiter, aussi de l'ambiance et, Vincent l'avoue : "des ti-punchs qu'on pourra boire tous ensemble".

Ils courent pour l'association Clém Action de Saint-Étienne-de-Montluc. - AS CHU

Leur aventure sportive et humaine est aussi une aventure solidaire puisqu'ils courent pour l'association Clem Action de Saint-Étienne-de-Montluc. Une association pour vaincre les maladies lysosomales, des maladies génétiques rares, polyhandicapantes et dégénératives.