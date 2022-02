Nantes : une cinquantaine de policiers municipaux rassemblés devant l'hôtel de ville

Une cinquantaine de policiers municipaux se sont rassemblés ce vendredi 25 février en début d'après-midi devant l'hôtel de ville à Nantes. Ils réclament une revalorisation de leurs salaires et plus d'effectifs au quotidien pour assurer leur mission.

C'est leur troisième vendredi consécutif de mobilisation devant l'hôtel de ville à Nantes. Une cinquantaine de policiers municipaux de la ville se sont de nouveau réunis ce vendredi 25 février devant la mairie, toujours pour les mêmes raisons. Ils réclament une revalorisation de leurs salaires, plus d'armement pour plus de sécurité dans leurs interventions du quotidien, mais aussi plus d'effectifs.

Plus de moyens au quotidien

On compte actuellement 124 policiers municipaux à Nantes. Bien trop peu pour les délégués syndicaux, qui attendent encore une bonne vingtaine de recrutements pour assurer un chiffre stable et permettre des interventions plus sécurisées. "Aujourd'hui, on se retrouve parfois sur des manifestations où il n'y a qu'un seul policier posté à une barrière", selon Laurent Desgens, délégué du SNPM à Nantes, le Syndicat National des Policiers Municipaux. "Ce n'est tout simplement pas jouable pour assurer notre mission".

La mairie de Nantes a pourtant recruté, avec 29 nouvelles arrivées dans les rangs de sa police municipale. Mais entre-temps, beaucoup d'agents ont quitté leurs postes selon les syndicats, la faute à la pression et aux salaires peu attractifs.

Une grève sur le marché de la Petite-Hollande

Les policiers demandent maintenant une réunion avec la mairie de Nantes. En guise de protestation, la grève continue sur le marché de la Petite-Hollande le samedi matin à Nantes. Depuis fin janvier, le week-end, les policiers n'effectuent aucun contrôle de 5h à 7h dans le secteur.