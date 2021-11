Nantes : une cuisine pour les personnes en grande précarité au Secours Catholique

Permettre aux personnes en grande précarité de se préparer des repas, c'est l'objectif de Ma Mar'Meet au Secours Catholique de Nantes. La cuisine du centre Gambetta de l'association est mise à disposition de tous ceux qui n'ont pas de foyer ou vivent dans des lieux où ils ne peuvent pas se faire à manger.

Inès en profite deux fois par semaine. Cette Rwandaise, mère de deux jeunes enfants, est ballottée de foyers en chambres d'hôtel depuis un an à Nantes. "C'est très compliqué, on n'a même pas de micro-ondes!, explique-t-elle. Quand je viens ici, je prépare en grande quantité et je peux manger pour deux ou trois jours."

Je mange froid. Et comme il n'y a pas de frigo à l'hôtel, quand ça commence à sentir je suis obligée de jeter malheureusement. - Inès

Pendant que son poulet mijote, deux bénévoles du Secours Catholique sont là pour échanger. "Notre rôle c'est de les accueillir, de parler avec eux, de les mettre à l'aise", détaille Yaya Koroma. "C'est la dignité humaine, poursuit Arnaud Yoossa, lui aussi bénévole. Je me rends compte que le plus important n'est pas le repas, mais ce que ça peut apporter à l'homme." Inès acquiesce : "je me sens hyper bien ici, comme à la maison" !

Ici c'est chez eux. Qu'ils se sentent comme chez eux ! - Arnaud Yoossa, bénévole

Regagner en estime de soi

Faire soi-même sa cuisine, avec des produits qu'on aime et qu'on ne nous impose pas, c'est aussi regagner en estime de soi, souligne Caroline Saint-Bonnet, déléguée départementale du Secours Catholique en Loire-Atlantique. "Bien manger c'est d'abord choisir ce qu'on veut manger, pouvoir le cuisiner, le partager avec ceux qu'on aime ou transmettre notre culture. Mais quand on n'a pas de ressource, on se retrouve dans des lieux stigmatisants qui ne nous ressemblent pas, et on finit par ne plus cuisiner ce qu'on aime."

Au Secours Catholique, des créneaux de trois heures sont disponibles sur inscription les mardis après-midi, vendredis après-midi et samedis matin. Un temps mis à profit également pour orienter les personnes dans leurs démarches en cas de besoin. "C'est très important, selon Adeline Guillet, animatrice salarié au Secours Catholique. Que ce soit pour les orienter vers des lieux de distribution alimentaire, pour l'apprentissage du français, pour un accompagnement juridique ou autre."

Bientôt trois cuisines solidaires

Il existe une autre cuisine solidaire au Diaconat protestant de Nantes. Une troisième sera bientôt ouverte au foyer de l'association Les Eaux Vives, rue des Olivettes. Enfin, une cuisine mobile dans un bus est en cours de construction. L'opération Ma Mar'Meet est copilotée par plusieurs associations nantaises : le Secours Catholique, le Diaconat protestant, Saint Benoît Labre, Les Eaux vives, la Banque alimentaire et le Siao.