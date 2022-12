Nantes : une "joie collective" pour la ministre Sarah El Haïry après la demi-finale France-Maroc

Née en France de parents marocains naturalisés français, Sarah El Haïry a passé une partie de son enfance au Maroc, à Casablanca notamment. Elle salue cette "joie collective" qu'a été cette soirée de foot entre la France et le Maroc.

"Le sport à cette capacité de fédérer de réconcilier, hier soir au coup d'envoi j'étais à la fois à fond pour la France mais aussi fière du Maroc ; de cette équipe qui était un peu le petit poucet, celle qu'on attendait pas."

Interrogée sur les remarques de certaines personnalités politiques comme Eric Ciotti et Eric Zemmour qui se sont étonnés de voir des scènes de liesse en rance lors des victoires marocaines lors des précédents matchs, Sarah El Haïry réplique :

"C'est navrant, ce sont des gâcheurs de fêtes et de célébrations. Ils essayent de diviser, ils alimentent le vote d'extrême droite. Les origines diverses c'est l'histoire de notre pays, on peut être Français ; aimer la France et aimer aussi le pays d'origine de sa famille, de ses parents, parce que c'est un héritage. On peut être binational et ne pas être moins Français. Au contraire, la bi-nationalité ce n'est pas la schizophrénie, mais les visages de notre histoire, une conjugaison de richesses."

"Je suis le pur produit de l'école républicaine, de cette France qui ne regarde ni ta couleur de peau ni ton nom de famille"

La Nantaise prend en exemple son propre parcours : la "beurette" née à Romorantin qui devient ministre :

"Je suis le pur produit de l'école républicaine, de cette France qui ne regarde ni ta couleur de peau, ni ton nom de famille. Être Français c'est quand ton cœur bat pour cette nation qui ne juge pas mais qui accueille."