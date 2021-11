Nantes : une vaste opération de dératisation dans le quartier Bellevue

"La dernière fois, on en a vu une vingtaine en l'espace de 10 minutes". Dans le quartier nantais Bellevue, il n'est plus rare de voir circuler un rat, ces dernières semaines. Les raisons sont multiples. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, une grande opération est menée pendant plusieurs mois.

"Je pense qu'il y a vraiment un problème de rats dans le coin, lance Mathieu, désabusé. Il y en a vraiment partout." Confrontés à une recrudescence de ces nuisibles, ces dernières semaines, les habitants du quartier Bellevue, à Nantes, devraient bientôt en être débarrassés. Les égoutiers et techniciens qui s'activent dans chaque rue de ce secteur sont en tout cas à l'œuvre pour tenter de limiter au maximum la remontée des rats en surface. "Mais tant qu'il y aura des incivilités, des dépôts sauvages et des gens qui jettent de la nourriture par terre, les rats seront là, prévient Benjamin Demeslay, égoutier à Nantes Métropole. La dernière fois, on en a vu une vingtaine en l'espace de 10 minutes. Il y en avait partout. C'était infernal."

Une dératisation en sous-sol et en surface

"Regardez, juste là, au pied d'un immeuble d'habitations, il y a un sac avec des frites et un sandwich, observe Tommy Chambord qui sillonne 7 à 10 rues au quotidien, afin de poser des pièges à rats dans les réseaux sous-terrains, aux côtés de 17 autres égoutiers. Aujourd'hui, le problème réside dans le fait qu'ils ne sont même plus dans le réseau. Ils sont carrément dehors parce qu'ils ont tellement à manger qu'ils ne vont plus dans le réseau que pour circuler plus facilement." Autour des tours, des dizaines de sillons et de terriers le prouvent. Ils profitent des déchets à proximité pour se nourrir. "J'en vois beaucoup surtout le matin, déplore Gérard. En restant ici une demi-heure, vous serez sûr d'en voir au moins un."

Pour tenter de limiter au maximum ce phénomène, une grande opération de dératisation est en cours depuis un mois et demi. Et elle devrait encore durer de longues semaines. "La particularité de cette opération réside dans le fait qu'on coordonne nos actions entre la ville, la métropole et nous entreprises, bailleurs privés pour que ça soit plus efficace", détaille Thierry Joly, à la tête de la société JSA Hygiène où travaillent une dizaine de personnes. Mais la mission est loin d'être aisée. Pendant que les techniciens de cette entreprise cartographient chaque terrier, de chaque rue, en vue de poser un millier de pièges en surface, les égoutiers font des allers-retours dans les souterrains.

"A Paris, les rats consomment 800 tonnes de déchets solides au quotidien"

Au bout d'une ficelle ou d'un crochet, les employés de Nantes Métropoles déposent des blocs colorés qui ont la forme d'un savon. "Ils ne doivent pas toucher la surface sinon ils sont au contact de l'eau et ils pourrissent rapidement, raconte Tommy Chambord. On met donc ces blocs un peu en hauteur pour que les rats puissent venir les manger et qu'ils meurent plusieurs jours après. S'ils meurent immédiatement après les avoir grignotés, les autres vont comprendre que ce sont ces blocs qui l'ont fait mourir." Le quartier n'est pas le seul confronté à cette problématique.

En centre-ville et dans d'autres secteurs comme aux Dervallières, des opérations similaires sont également menées avec pour but de limiter la propagation de ces nuisibles. Et non de l'éradiquer. "Ils ont une certaine utilité dans nos égouts, assure Kyrian Perrier, responsable technique de JSA Hygiène. A Paris par exemple, ils consomment 800 tonnes de déchets solides au quotidien et cela permet aux égouts de ne pas être bouchés." Tant qu'ils restent en sous-sol. "Si ça fonctionne ça sera vraiment bien, admet une lycéenne. Aujourd'hui, on en voit matin, midi, et soir." Bientôt un mauvais souvenir.