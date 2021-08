Nantes : une vingtaine de bars et restaurants refusent de contrôler les pass sanitaires

Fini la période de tolérance pour les contrôles de pass sanitaires ! A partir de ce lundi les amendes vont tomber. 135 euros si vous êtes surpris dans un restaurant ou un bar sans le pass, et jusqu'à 9000 euros d'amende pour les patrons qui n'effectuent pas les contrôles. Malgré ça, à Nantes, une vingtaine de bars et restaurants ont décidé qu'ils ne contrôleraient pas les pass ! Ils font tous partie d'un collectif qui s appelle "Contrôler n'est pas notre métier".

Le collectif "Contrôler n'est pas notre métier"

"On a envie de défendre nos valeurs"

Fabien fait partie de ce collectif. Il tient le Zygo Bar, rue des Olivettes à Nantes. Pour lui c est une question d'éthique ! Il explique : "On a envie de défendre nos valeurs. On est pas là pour contrôler nos clients. Ce n'est pas notre job. Ce n'est pas notre vocation". Le gérant du Zygo Bar poursuit :"Le but n est pas d'ouvrir un débat antivaccin ou pro vaccin. Nous ne voulons pas trier nos clients avec qui on a lié une relation de respect et de confiance".

"La peur au ventre"

Fabien sait ce qu'il risque : "On ouvre tous avec la peur au ventre mais _on a tous bien réfléchi et on est bien conscient"_. S'ils n'effectuent pas les contrôles, les patrons de bars et restaurants s'exposent à une mise en demeure, puis à une fermeture administrative. Ils encourent jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an de prison si l'infraction est constatée à trois reprises en 45 jours.