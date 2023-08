Nantes va bientôt proposer 300 rendez-vous par jour pour faire ses papiers d'identité

La mairie de Nantes va proposer des créneaux supplémentaires pour faire sa carte d'identité et son passeport et réduire le temps d'attente, très long depuis le Covid. D'ici à la fin de l'année, elle proposera 300 rendez-vous par jour contre 250 actuellement et 200 il y a encore quelques mois. Elle devrait ainsi délivrer 75.000 pièces d'identité cette année.

La ville précise qu'elle propose des rendez-vous sur une période maximale de deux mois. Tous ceux jusqu'à fin octobre étant pris, il faudra attendre début septembre pour voir ceux de novembre, à moins d'un désistement. À ce propos, la mairie regrette qu'entre 10 et 15% des rendez-vous ne soient pas honorés.