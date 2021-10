Bientôt des distributeurs de protections hygiéniques gratuites à Nantes

C'est une mesure pour lutter contre la précarité menstruelle, qui touche environ 2 millions de femmes en France. La ville de Nantes vote ce vendredi en conseil municipal l'installation d'une trentaine de distributeurs de protections périodiques dans l'espace public. Serviettes hygiéniques et tampons seront disponibles gratuitement, pour permettre à celles en situation de précarité d'en bénéficier.

"L'idée à terme, en 2023, c'est qu'à quinze minutes autour de soi, on puisse avoir des serviettes et des tampons si on en a besoin", explique Mahaut Bertu, adjointe à la maire de Nantes, déléguée entre autres à l'égalité et de la ville non sexiste. Seules quelques villes en France comme Nancy, Montreuil ou Châteauroux ont mis en place des dispositifs similaires.

Possible généralisation en 2023

Les premiers distributeurs seront mis en place d'ici la fin de l'année dans des équipements publics comme des mairies de quartiers, des jardins, des piscines, des salles de sports ou des lieux culturels. "Une phase d'expérimentation avant de se lancer sur un maillage vraiment plus important dans toute la ville", précise Mahaut Bertu : elle devrait se dérouler pendant neuf mois, avec un budget de 75.000 euros pour la location des distributeurs et l'achat des protections en coton bio, non blanchies au chlore et sans substances chimiques, afin de limiter les impacts sur la santé et l'environnement. Si le dispositif est concluant, il devrait être généralisé sur deux ans.

"Ça coûte aux femmes, ça peut être un vrai sujet d'inégalité sociale, avec des femmes obligées de rester chez elle si elles n'ont pas les moyens d'avoir des protections adaptées pour sortir", explique l'adjointe chargée du dossier. La mairie veut aussi faire tomber un tabou et faire avancer les mentalités : "la question des règles, c'est loin d'être anecdotique. _Aujourd'hui, on ne parle pas des règles_, on les montre avec du sang bleu... Nous, on considère que c'est un phénomène naturel qui concerne une personne sur deux ! C'est un vrai sujet de société."

Une mesure saluée par Kejdi Dibranaj de "Tous Concernés" : l'étudiante avait mené avec plusieurs camarades un projet au printemps dans le cadre de leurs études pour récolter plus de 8.400 protections hygiéniques. "Les collectes spontanées ne suffisent pas, estime la jeune femme. Les distributeurs dans des espaces publics peuvent être très pratiques, certaines femmes n'osent pas demander donc c'est un réel atout. On pense que c'est normal qu'elles aient ça à disposition à tout moment."