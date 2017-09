Nantes veut donner une nouvelle vie à ses espaces vides

La municipalité veut réinventer quinze lieux dans les onze quartiers nantais. Les habitants ont été consultés pour savoir ce qu'ils aimeraient pour construire de nouveaux lieux de vie près de chez eux. Ce samedi, une visite de ces endroits est prévue, suivie de la rédaction d'un cahier des charges.

Un espace vert rue Fresche Blanc quartier Nantes Nord, un autre rue Bâtonnier Guinaudeau en centre-ville ou encore la chapelle du Martray, quartier Hauts Pavés-Saint-Félix... La municipalité a fait appel à ses habitants pour savoir ce qu'ils aimeraient pour redonner vie à quinze espaces inutilisés. Il s'agit de dix terrains non bâtis et de cinq bâtiments dans les onze quartiers de Nantes. "C'est une démarche totalement inédite en France, explique le maire Johanna Rolland. L'idée, c' est de réinventer Nantes ensemble."

Les quinze lieux à réinventer à Nantes © Radio France - Sarah Vildeuil

Quatre étapes

Le projet va se dérouler en quatre phases. De juin à septembre, les habitants devaient faire leurs contributions sur internet ou encore avec des cartes postales déposées dans des commerces à proximité pour dire quels souvenirs ils avaient avec ses lieux, les couleurs qu'ils aimeraient y voir. Samedi, la deuxième phase du projet sera amorcée. Des visites seront organisées dans les quinze lieux dans la matinée, suivie de la rédaction d'un cahier des charges. Il faut s'inscrire sur le site nantesco.fr. L'appel à projet sera lancé en novembre auprès d'habitants, d'associations ou encore de collectifs. Enfin, au printemps 2018, les habitants de la Ville de Nantes devront voter pour choisir un projet pour chaque lieu.

Des idées originales

L'ancien restaurant La Cocotte en Verre sur l'île de Versailles. © Radio France - Sarah Vildeuil

Au total, la Ville a reçu près de 550 contributions. C'est un ancien restaurant sur l'île de Versailles qui en a recueilli le plus, la Cocotte en verre. "On a plusieurs pistes qui vont d'une serre tropical, quelqu'un d'autre propose un café-coworking vu que c'est un endroit calme, paisible, précise Johanna Rolland, le maire de Nantes. D'autres encore proposent qu'on en face une mangathèque, pour mettre en valeur ces BD japonaises; ou encore un lieu de rencontre pour les pratiques nautiques. Ce qu'on cherche dans ce projet, c'est justement ce foisonnement d'idées. "