Inceste : la Commission indépendante choisit Nantes pour sa première réunion publique

La Ciivise tient ce mercredi à Nantes sa première réunion publique en France. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a reçu à ce jour plus de 4.000 témoignages, un mois après le lancement de la plateforme pour recueillir la parole des victimes et de leurs proches. "C'est un mouvement d'une très grande ampleur, qui était sous-terrain et qui, depuis un mois, émerge", commente Edouard Durand, co-président de la Ciivise et invité de France Bleu Loire Océan ce mercredi matin.

"D'abord écouter"

Edouard Durant a été juge des enfants pendant 17 ans. Il explique ainsi la mission de la commission : "C'est d'abord écouter au sens de croire la personne qui révèle des violences. Cette parole est crue et prise en considération au point que nous proposons aux personnes qui le demandent un accompagnement social judiciaire si elles le souhaitent, une prise en considération au point que nous nous appuierons sur cette parole pour construire une politique publique de protection. Les personnes qui viennent nous donner leur témoignage nous disent toujours : 'je le fais pour moi et pour protéger tous les autres enfants'".

Publier des recommandations

La commission a été créée pour deux ans. Elle a pour mandat de rendre un rapport qui explique la gravité du problème et qui propose des politiques publiques renforçant la protection des enfants. "Nous n'attendrons pas deux ans pour faire des recommandations" explique Edouard Durand, co-président de la Ciivise, "nous les publierons à chaque fois que nous serons en mesure de le faire et très bientôt, vous entendrez parler de la Ciivise qui se prononcera sur des problèmes de société actuels et extrêmement importants pour d'ores et déjà renforcer la protection des enfants".

La réunion publique se déroule ce mercredi entre 17h et 19h à la Manufacture des Tabacs à Nantes. L'entrée est libre mais il faut s'inscrire sur le site des Rencontres de la Ciivise. La Ciivise recueille les témoignages au 0 805 802 804 ou au 0 800 100 811 pour l'Outre-mer (Appel anonyme et gratuit).