VIDEO - Napoléon a retrouvé sa place devant l'Hôtel de Ville de Rouen

Fin du feuilleton. Napoléon et son cheval sont de retour place de l'Hôtel de Ville, à Rouen. La statue a été retirée de son socle en juillet 2020 pour être restaurée. Mais très vite une polémique est née, le maire Nicolas Mayer Rossignol suggérant de remplacer Napoléon par une figure féminine, pourquoi pas l'avocate Gisèle Halimi. Les Rouennais ont été à appelés à voter l'automne dernier sur le retour de la statue devant la mairie ou ailleurs dans la ville. Et à 68%, ils ont répondu à sa place initiale.

La statue de Napoléon a donc retrouvé son socle ce jeudi matin, sous le regard d'une centaine de personnes. Jacqueline et Marie Madeleine sont admiratives : "On voit beaucoup plus les détails, elle est beaucoup plus belle. Nous, on l'a connue vert de gris et là elle est magnifique!" Pour les deux amies, la statue, installée depuis 1865 place de l'Hôtel de Ville, fait partie de Rouen : "Comme la statue de Corneille, elle appartient au patrimoine de Rouen. C'aurait été dommage qu'on la retrouve au fin fond de l'île Lacroix! Sa place est ici, elle a toujours été là et elle sera toujours là."

Mélanie passait par la place de l'Hôtel de Ville pour aller à son travail, elle s'est arrêtée pour assister à la remontée de l'Empereur : "Je ne connais pas trop l'histoire de Napoléon mais je suis impressionnée par la restauration, la statue est plus propre et elle est très belle." C'est à la fonderie de Coubertin, en région parisienne, qu'on doit ce travail de restauration. La facture s'élève à plus de 280.000 euros et la mairie rappelle que c'est "un des investissements les plus importants de la Ville pour son patrimoine".

On rencontre aussi sur la place des admirateurs de Napoléon, comme Nicolas venu spécialement de Paris. Sur son bras est tatoué Vive l'Empereur : "Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Vive l'Empereur, on est plus de 23.000 personnes. Et ma vie, c'est un petit peu Napoléon puisque je suis directeur de la boutique Napoléon à Paris." Il y a également des jeunes identitaires, comme cet autre Nicolas affublé d'un béret sur la tête, d'une cocarde à la bretelle et d'un drapeau français à la main : "On est là en tant que citoyens fans de l'Empereur, qui aimons notre histoire et qui voulons montrer que les Français sont toujours présents en France."

Joëlle s'étonne, elle, de ne pas voir le maire, Nicolas Mayer Rossignol, assister à la remontée de la statue : "Ça paraît surprenant, il a peut-être voulu éviter les problèmes. Mais c'est quand même un événement et cela aurait mérité qu'il soit là, à mon avis." Au delà de la polémique, Napoléon n'offre aux passants plus le même visage. D'une couleur verdâtre, il est passé à un noir étincelant.