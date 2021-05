Napoléon : "Il s'agit de faire un portrait ni à charge ni à décharge" explique un prof d'histoire mayennais

Ce 5 mai, c'est le 200ème anniversaire de la mort de Napoléon. Un anniversaire "commémoré", "pas célébré" précise l'Elysée alors qu'Emmanuel Macron sera à l'Institut de France à Paris dans l'après-midi de ce 5 mai, avec des académiciens et des lycéens. Napoléon divise. Empereur, autoritaire, en 1804, il promulgue par exemple le Code civil mais qui dessert les femmes.

Comment parler et enseigner l'histoire napoléonienne aux jeunes ? Il ne faut rien éluder, le positif, comme le négatif d'après Yohann Vigner, professeur d'histoire au lycée agricole de Laval. Napoléon est au programme cette année pour ses élèves de 1ère.

"On peut parler par exemple, de la mise en place des préfets, des lycées, du Code civil. On va aussi aborder la mise en place de cette police et de ce contrôle de la population, de la question des colonies avec notamment le rétablissement de l'esclavage. Il s'agit de faire un portrait, ni à charge et à décharge. L'idée, c'est de montrer la diversité de la politique napoléonienne", explique-t-il.

C'est à nous, en classe, de les éclairer sur la diversité de sa politique

Les jeunes qui en entendent parler à l'école connaissent-ils vraiment toute la complexité de Napoléon et de sa politique ? Pas vraiment, en ce qui concerne les élèves de 1ère de Christine Pau, professeur d'histoire au lycée Douanier Rousseau à Laval, mais elle y travaille.

"Généralement, ils ne connaissent pas du tout. Cette année, mes élèves m'ont dit : "c'est celui qui a un chapeau et qui met sa main dans sa veste" parce qu'ils ont dû voir un tableau de lui, c'est tout. Et puis, s'ils en entendent parler avec des émissions type Stéphane Bern, les aspects négatifs de ce régime ne vont pas être mis en avant. C'est à nous, en classe, de les éclairer sur la diversité de sa politique", estime-t-elle.