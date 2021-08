Nasser, boulanger dans l'Yonne né en Afghanistan : "les talibans font des choses inimaginables"

L'Afghanistan revient tristement dans l'actualité depuis quelques semaines. Les talibans poursuivent leur marche en avant et des civils fuient en masse les provinces dans lesquelles ils progressent. Ces scènes de détresse rappellent de mauvais souvenirs à Nasser Moradi.

Ce jeune homme de 26 ans est aujourd'hui boulanger à Carisey, un village de 370 habitants dans l'Yonne. Il tient ce commerce avec son épouse, elle aussi réfugiée d'Afghanistan.

Nasser a fui son pays, seul, en 2008. Il n'avait que 13 ans. Il est arrivé en France en 2011.

Sa ville natale prise par les talibans mardi

Le boulanger est originaire de Baghlan, au nord de Kaboul, où vivent toujours sa tante, ses cousines et ses cousins. Il suit la situation grâce aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie et d'appels vidéo. "En ce moment, j'appelle plusieurs fois par jour pour avoir des nouvelles, mais c'est parfois un peu compliqué car ils coupent tout", explique le jeune homme.

Nasser Moradi, le boulanger de Carisey, s'inquiète pour sa famille en Afghanistan

Et les dernières nouvelles sont mauvaise : sa ville natale est aux mains des talibans depuis mardi et rien ne semble pouvoir les arrêter : "Les talibans sont en train de gagner du terrain et ils font du mal aux gens. Quand les talibans arrivent dans une ville ou un village, ils tuent les gens, les enfants, ils violent les femmes, ils font des choses inimaginables ! Et les hommes, soit ils les tuent soit ils les emmènent avec eux", raconte le réfugié.

Il s'inquiète évidemment pour ses proches : "le reste de ma famille est toujours là-bas malheureusement. Ils ont tous des problèmes psychologiques à force de voir ces choses. Ils sont traumatisés. Les femmes et les enfants se cachent dans les chambres, les hommes se cachent dans les montagnes".

Pourquoi les autres pays laissent-ils faire ?

Les Etats-Unis partent, les talibans ont les mains libres, Nasser ne comprend pas : "Les talibans viennent du Pakistan. Pourquoi les autres pays, les Européens, les Américains, les Russes, laissent-ils faire ?" s'interroge le boulanger. "Pourquoi les Américains sont-ils partis après 20 ans ? Ils nous laissent seuls dans la misère. Pourquoi ils laissent faire ?", répète le jeune homme.

Le boulanger de Carisey aimerait bien revoir un jour son pays mais ce nouvel épisode rend ce retour hautement improbable : "j'aimerais bien, mon pays me manque, mais là, c'est impossible de retourner là-bas", souffle-t-il, songeur, avant d'ajouter avec douceur : "même si on reste toute notre vie ici, quand on s'endort, on sent toujours quelque chose qui manque dans notre cœur".