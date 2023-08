Natalie Portman et Peter Dinklage ne seront pas au festival du film américain de Deauville

La grève des acteurs et scénaristes américains à Hollywood a des effets jusqu'en Normandie. Les comédiens Natalie Portman et Peter Dinklage annoncés pour le 49e festival du film américain de Deauville du 1er au 10 septembre annulent finalement leur venue.

Natalie Portman et Peter Dinklage annulent

Invitée d'honneur du festival, l'actrice américaine de Black Swan Natalie Portman devait recevoir un Deauville Talent Award et présenter à cette occasion en avant-première May December de Todd Haynes.

L'autre tête d'affiche, Peter Dinklage fait aussi faux bond au festival du film américain de Deauville. La star connue pour son rôle dans la saga Games oh Thrones en 2011 devait recevoir un prix et présenter un film. Il ne viendra finalement pas en Normandie.

Des rencontres prévues avec Luc Besson et Carole Bouquet

Mais le public pourra profiter de rencontres privilégiées avec de grands noms du cinéma français.

Le réalisateur Luc Besson rencontrera le public le dimanche 3 septembre à 16h30 à l'occasion de la sortie de son film Dogman. Personnalité majeure du cinéma, Carole Bouquet échangera aussi avec le public le samedi 9 septembre à 11h. Après avoir partagé sa vision du cinéma américain, Carole Bouquet livrera aussi sa filmothèque coup de cœur.

Kyle Eastwood aux franciscaines

Le musicien et fils de Clint Eastwood, Kyle Eastwood sera présent à l'occasion de la sortie de son dernier album. Une rencontre avec l'artiste et la projection en avant-première du documentaire Eastwood Symphonic : une affaire de famille de Fabien Raymond et Pierre Carron auront lieu le mardi 5 septembre à 16h aux Franciscaines.

Les films de la Compétition

Le jury du 49e festival du film américain de Deauville sera présidé par le comédien, réalisateur et scénariste Guillaume Canet. A ses côtés : Anne Berest (romancière, scénariste & comédienne), Stéphane Bak (comédien), Laure de Clermont-Tonnerre (réalisatrice & scénariste), Alexandre Aja (réalisateur, scénariste & producteur), Marina Hands de la Comédie-Française (comédienne), Rebecca Marder (comédienne), Yodelice (auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur & comédien) et Léa Mysius (réalisatrice & scénariste).

Découvrez les films présentés dans la section « Compétition » durant la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, en présence des équipes :

• ARISTOTE ET DANTE DÉCOUVRENT LES SECRETS DE L'UNIVERS d’Aitch Alberto

• BLOOD FOR DUST de Rod Blackhurst

• COLD COPY de Roxine Helberg

• FREMONT de Babak Jalali

• I.S.S. de Gabriela Cowperthwaite

• LA VIE SELON ANN de Joanna Arnow

• LAROY de Shane Atkinson

• MANODROME de John Trengove

• PAST LIVES, NOS VIES D‘AVANT de Celine Song

• RUNNER de Marian Mathias

• SUMMER SOLSTICE de Noah Schamus

• THE GRADUATES de Hannah Peterson

• THE SWEET EAST de Sean Price Williams

• WAYWARD de Jacquelyn Frohlich