Natation : la rentrée pas comme les autres du nageur manchois Max De Vera

Max De Vera fait parti des jeunes espoirs du sport manchois. Il n'a que 15 ans, il est donc trop tôt pour être sûr qu'il réussira à percer, mais le jeune homme originaire de la Hague se donne les moyens de ses ambitions.

Au terme de ses années collège conclues en juin dernier par un brevet décroché avec la mention très bien, Max De Vera a été accepté au Cercle des Nageurs d'Antibes, l'un des meilleurs clubs français qui a vu passer dans ses bassins des coureurs comme Franck Esposito, Florent Manaudou, ou encore le champion olympique Alain Bernard, aujourd'hui membre de la direction du club.

Rêve de jeux olympiques

"C'est dur de quitter sa famille, ses amis, sa copine", confie l'adolescent arrivé depuis quelques jours à Antibes, "mais si je ne prenais pas cette orientation, je m'en voudrais toute ma vie. Je suis près à faire beaucoup de sacrifices pour mon rêve". Son rêve? L'équipe de France et la participation aux Jeux olympiques. Mais à 15 ans, Max De Vera a bien conscience qu'il y a encore beaucoup de travail. Ces dernières années, le jeune homme spécialisé dans le 100 mètres papillon et le 200 mètres 4 nages a connu les finales des championnats de France, et est entré dans le TOP 20 de sa catégorie junior au niveau national.

Emploi du temps adapté et entrainement intensifié

"Le problème, c'est qu'à Cherbourg je ne peux m'entraîner que 5 fois par semaine et uniquement dans un bassin de 25 mètres", explique Max De Vera. "On a fait le point avec mes entraîneurs (Fabien Chiboust et Enzo Bacher de l'Aquatic Club Cherbourg) et on est arrivé à la conclusion que pour être compétitif au plus haut niveau, il fallait que j'intègre un autre club qui me permettra de nager plus et dans les conditions de la compétition" (ndrl : les compétitions sont essentiellement nagées en bassins de 50 mètres). C'est ainsi, que le jeune espoir a candidaté pour intégrer l'un des grands clubs nationaux. Ce sera finalement Antibes.

Des airs de Californie autour du bassin du Cercle des Nageurs d'Antibes, mais pas question de "farnienter". - Max De Vera

"Désormais, je vais pouvoir m'entrainer 2 fois par jours, 6 jours par semaine, avec en plus la musculation", précise Max De Vera. Il profitera également d'un emploi du temps scolaire adapté avec seulement 4 heures de cours par jour dans une classe rassemblant des jeunes sportifs de haut niveau. Des heures passées en classe dans le but de préparer une carrière professionnelle dans le domaine du sport et de la préparation physique, histoire d'assurer ses arrières. Mais une fois dans l'eau, c'est bien d'équipe de France qu'il rêvera.