Nathalie Appéré, la maire de Rennes, demande la réouverture des lieux culturels

Quelques jours après les annonces de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur la réouverture des musées, cinq présidents de région et les maires de grandes villes françaises signent une pétition pour demander la réouverture de tous les établissements cultures accueillant du public.

"Nous demandons au gouvernement de rouvrir tous les établissements culturels sans exception et d'annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo", écrivent les auteurs de la pétition. "Nous sommes prêts à renforcer encore les protocoles sanitaires si besoin."

Plusieurs expérimentations vont avoir lieu

Nathalie Appéré, la maire de Rennes, figure aux côtés dés élus de Lille, Paris, Montpellier, Rouen, Nantes ou encore Reims. Les présidents des régions Île-de-France, Hauts-de-France, Centre Val-de-Loire, Occitanie, Sud ont aussi co-signé ce texte avec les principales organisations professionnelles. Les élus réfutent la distinction souhaitée par le gouvernement entre les musées, les cinémas et les salles de spectacles.

Il y a quelques jours, la ministre Roselyne Bachelot a annoncé l'expérimentation de concerts à Paris et Marseille. En Bretagne, le festival "No Logo BZH" se dit prêt à mener des concerts "test" au printemps. Par ailleurs, ce jeudi 18 février, les organisateurs de festivals ont rendez-vous au ministère de la culture afin d'en savoir plus sur la tenue de leurs événements.