Nathalie Saint-Cricq, Patrice Duhamel et Jean-Louis Bourlanges au Salon du livre de Lanouaille, en Dordogne

Une dixième édition consacré à l'écologie. Le Salon du livre de Lanouaille revient cette année en Périgord Vert. Chaque année, il réunit plusieurs dizaines d'auteurs et des milliers de lecteurs. Il se tiendra les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. Le thème de cette édition : "Ecologie et ruralité : une nécessité difficilement conciliable".

ⓘ Publicité

Comme toujours, des conférences et des débats seront organisés autour de ce thème. La conférence inaugurale sera présenté par Anthony Lebbos, journaliste à BFM TV, le vendredi à 18 heures. Le lendemain, de la vente d'ouvrages, des ateliers thématiques et des conférences littéraires viendront compléter l'exposition.

Des débats entre journalistes et écrivains

Le salon du livre accueille cette année la journaliste et éditorialiste de France Télévisons, Nathalie-Saint-Cricq, tout comme son mari, l'écrivain et journaliste Patrice Duhamel, et le journaliste gastronomique Périco Légasse.

Ils auront l'occasion de débattre également sur le thème : "violences et politiques", avec l'avocat et écrivain Bertrand Périer, auteur de "la parole est un sport de combat". La président d'honneur qui inaugurera le salon est Jean-Louis Bourlanges, député des Hauts-de-Seine.