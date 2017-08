National : Bosetti, un champion du Monde à Laval

Champion du Monde en 2013 avec l'équipe de France des moins de 20 ans, Alexy Bosetti vient de vivre deux saisons un peu compliquées. L'attaquant niçois de 24 ans a signé au Stade lavallois pour se relancer.

Le Stade lavallois tient son quatrième et dernier attaquant. Et le club mayennais a jeté son dévolu sur un joueur à la relance mais à l'expérience certaine. Près de 80 matches en Ligue 1 avec Nice pour Alexy Bosetti entre 2012 et 2015. Mais ensuite, deux saisons plus galères avec un prêt au Tours FC en Ligue 2 puis dans un club norvégien. L'an dernier, c'est surtout en CFA avec la réserve de l'OGC Nice que Bosetti a joué (21 matches, 10 buts).

"J'ai été séduit par le projet de Laval" a expliqué Alexy Bosetti en fin de journée entre deux visites médicales. "J'aurais pu signer des contrats plus avantageux financièrement, mais ce n'est pas ça que je recherchais en priorité". Le nouvel attaquant devrait être qualifié pour le match de vendredi à domicile contre Boulogne et le Niçois, qui s'est préparé tout l'été, espère bien figurer sur la feuille de match.

Bosetti en bref

Né le 23 avril 1993 à Nice.

1m72 / 68 kilos

Poste : attaquant

Dernier club : OGC Nice

Palmarès :

Vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013 avec l'équipe de France

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2012 avec l'OGC Nice