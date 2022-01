National : des supporters du Stade Lavallois agressés dans les tribunes du stade Bauer au Red Star

On savait que ce match opposant le Red Star au Stade Lavallois pourrait être tendu en tribune. Et il y a malheureusement eu des incidents au cours de cette rencontre ce vendredi 7 janvier au stade Bauer à Saint-Ouen. Peu avant 19 heures, alors que le score était toujours de 0 à 0, des individus s'en sont pris à des supporters mayennais qui avaient fait le déplacement selon plusieurs témoignages concordant.

L'un des supporters du Stade Lavallois concerné par l'agression raconte au micro de France Bleu Mayenne : "nous avons été agressés à la 25e minute du match par cinq à six individus. Nous étions une dizaine environ installés dans la partie Ouest de la tribune (le kop du Red Star, lui est positionné tout à l'est, ndlr) pour chanter et encourager notre équipe. Deux de mes camarades ont été blessés, d'autres n'ont reçu que de légers coups. Tout s'est passé très très vite, quelques secondes. L'un des supporters a une dent cassée et des hématomes." La banderole affichée par les supporters lavallois aurait aussi été arrachée par les individus.

Les deux personnes les plus touchées ont été prises en charge par les membres de la Protection civile présents sur place au stade Bauer. Selon les différents témoignages recueillis, il apparaît que les stadiers ne sont pas intervenus tout de suite mais qu'ils ont ensuite assuré la sécurité des supporters lavallois pour la suite et la fin de la rencontre.

A l'issue du match, les supporters lavallois de ce petit groupe ont été protégés puis escortés par des fonctionnaires de la Police Nationale dans des lieux sécurisés.

Le club du Red Star explique qu'il avait prévenu et notamment recommandé aux supporters de Laval ne pas déployer de banderole ni d'afficher clairement leurs couleurs.