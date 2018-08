Laval, France

Mauvaise nouvelle pour le Stade Lavallois. Ses deux recrues offensives de l'été, Nicolas Verdier (blessé à la cheville) et Samir Bakir (blessé au mollet) sont forfaits pour le premier déplacement de la saison en National. Les Mayennais se déplacent à Boulogne-sur-Mer vendredi (20h), à la recherche d'une première victoire en championnat et une semaine après leur match nul (1-1) contre Quevilly-Rouen Métropole.

Les 12 travaux de Ciccolini

Avec onze recrues estivales, le groupe lavallois se structure petit à petit. Si le staff et les joueurs parlent d'une bonne cohésion de groupe à l'unisson, il faut désormais trouver les automatismes sur le terrain, et au plus vite si possible afin de ne pas prendre de retard sur d'autres écuries de National. "On avance doucement mais sûrement et je suis satisfait de mon groupe et du contenu des entraînements" déclare François Ciccolini, l'entraîneur.

Un des chantiers pour le technicien corse c'est le côté droit de son équipe. Titularisés tous les deux lors de la première journée de National, le défenseur Stéphane Lambèse et Alexandre Vincent ont donné satisfaction, même si le milieu de terrain concède qu'il y a encore des progrès à faire. "La chance dans cette histoire, avec Stéphane, c'est que l'on habite le même hôtel pour l'instant, donc on se côtoie régulièrement. On apprend à se connaître hors football et du coup on a acquis une confiance plus rapidement que prévue" explique Alexandre Vincent. La complémentarité entre ces deux joueurs viendra progressivement. Le milieu de terrain aime piquer dans l'axe lorsque Stéphane Lambèse déborde sur le côté. Chacun doit compenser le travail de l'autre désormais et bien défendre. Le match contre Boulogne-sur-Mer sera un nouveau test pour le nouveau duo.

"On a acquis une confiance plus rapidement que prévue" explique Alexandre Vincent Copier

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, François Ciccolini a regretté le manque d'agressivité de son équipe contre Quevilly-Rouen Métropole la semaine dernière. Un regret en forme de reproche peut-être pour ses défenseurs, coupables d'avoir laissé tirer un joueur Normand en dehors de la surface et ainsi marquer. Ces réglages sont faciles à trouver selon Alioune Ba qui évolue encore cette année avec Bira Dembélé en défense centrale. "On se connaît bien, on a beaucoup d'automatismes. Il faut rester vigilants tous les jours et ne pas se relâcher" estime le joueur.

L'inconnue Ndilu

Écarté du groupe la semaine dernière contre Quevilly-Rouen Métropole, Bridge Ndilu signe son retour. En tant que titulaire ? "On réfléchit, on est encore dans l'incertitude" explique François Ciccolini. L'entraîneur et son staff ne savent pas s'ils pourront compter sur l'attaquant de 17 ans cette saison. Bridge Ndilu est convoité, à l'étranger, ce qui perturbe le début de saison du joueur estime son coach. "Il a beaucoup de qualité, mais il doit se fondre dans le groupe, et ne pas manquer d'humilité. Bridge Ndilu doit comprendre qu'il lui reste encore beaucoup de travail pour arriver là où il veut aller" estime même François Ciccolini. "Les circonstances font qu'il ne peut pas être bien dans sa tête aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions" termine le Corse.

"Les circonstances font qu'il ne peut pas être bien dans sa tête aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions" - François Ciccolini

"Ne pas manquer d'humilité" - l'entraîneur François Ciccolini Copier

US Boulogne-sur-Mer / Stade Lavallois ►► match à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 19h55. À noter que les Mayennais retrouveront une vieille connaissance ce soir : Davel Mayela, l'attaquant parti à Boulogne-sur-Mer cet été.

Le groupe : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah, Bira Dembélé, Alioune Ba, Stéphane Lambèse, Sharly Mabussi, Bogdan Milosevic, Mounir Obbadi, Gabriel Etinof, Alexandre Vincent, Alexy Bosetti, Gaël Danic, Anthony Scaramozzino, Florian Makhedjouf, Selim Bouadla, Bridge Ndilu.

Absents : Nicolas Verdier (entorse de la cheville), Samir Bakir (mollet), Kévin Perrot, Couvry, Clément Anet, Fodé Guirassy, Diaguely Dabo, Pape Macou Sarr

Composition probable : J-C Bouet - Lambèse, Dembélé, Ba, Scaramozzino - Obbadi, Milosevic, Vincent, Danic - Bosetti, Ndilu.