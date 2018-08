Le Stade Lavallois est passé complètement à côté de son premier match à l'extérieur de la saison en National. Défaite 2-0 vendredi soir à Boulogne-sur-Mer. La première période a été catastrophique : zéro frappe et un but encaissé au quart d'heure de jeu. La deuxième période était un peu mieux dans le jeu mais les Lavallois ont quand même pris un autre but à la 63e minute.

"On a rendu une copie qui n'était pas la même que celle rendue aux entraînements. Aujourd'hui on ne peut pas avoir une attitude à la maison et une autre à l'extérieur. Il y a vraiment un trop gros écart. Et ça il faut vite le gommer, sinon on va être en difficulté. Après deux matchs, on a un point c'est très délicat. Il nous reste 30 matchs à jouer, on va les jouer. Maintenant si au bout de deux journées il y a problème, il faut changer le coach" - François Ciccolini, entraîneur du Stade Lavallois