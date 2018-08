Alexy Bosetti a inscrit son deuxième but de la saison à la 89e minute

Il y avait du soulagement sur le visage des joueurs du Stade Lavallois vendredi soir après leur succès, 1-0, contre Bourg-en-Bresse au Stade Francis Le Basser, pour cette troisième journée de National. Les Mayennais sont venus à bout d'une solide équipe descendue de la Ligue 2. Comme face à Quevilly-Rouen Métropole lors de la première journée, c'est Alexy Bosetti qui inscrit le but libérateur à la 89e minute. Et encore sur penalty.

"J'espère vraiment que c'est un déclic" confie Alexy Bosetti le buteur du soir Copier

Un fait de jeu qui a plongé l'entraîneur du FBBP 01, Damien Ott, dans une colère noire à la fin du match (voir tweet ci-dessous). Mais pour Pascal Braud, coach adjoint du Stade Lavallois la réalité de la faute (ou pas) est bien plus complexe. "Moi d'où je suis, et je pense qu'eux aussi [les membres du staff de Bourg-en-Bresse, ndlr] doivent avoir la même vision que moi, on ne voit rien" déclare Pascal Braud. "Il faut revoir les images, mais je ne dis pas ça parce que le penalty est pour nous. S'il avait été sifflé de l'autre côté j'aurais été frustré moi aussi" explique t-il.

Damien Ott entraîneur de @FBBP01 après la victoire du @stadelavallois : "Ce soir je ne peux pas vous livrer d'analyse. Thierry Bouille (l'arbitre) 1 - Bourg-en-Bresse 0". Pour lui il n'y a pas pénalty sur Bosetti #LAVALFBBP01 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) August 17, 2018

Pascal Braud officiait sur le banc mayennais à la place de l'entraîneur principal François Ciccolini. Ce dernier a regardé le match depuis une loge du stade, suspendu à titre conservatoire après des violences verbales contre un de nos journalistes. Malgré ce contexte, Pascal Braud a apprécié cette expérience sur le banc. "La seule différence à d'habitude c'est que là j'ai le droit d'être debout. Ça m'a permis de me dégourdir les jambes" ironise l'intéressé. "J'avais déjà connu ça, cela fait un petit moment que je suis adjoint et parfois les coachs avec lesquels j'ai travaillé ont eu des suspensions aussi" déclare Pascal Braud.

C'était la première titularisation de Baba Cissé cette saison. Le jeune milieu de terrain savoure ce premier succès. Copier

Feuille de match

Laval 1 - 0 Bourg-en-Bresse / 3.156 spectateurs

But : A.Bosetti (89')

Avertissements : Obbadi (26'), Dembele (41'), Cissé (46')

Composition d'équipe : Bouet - Lambèse, Ba, Dembélé, Scaramozzino - Obbadi, Baba Cissé, Danic, Alexandre Vincent ( Couvry à la 89') - Alexy Bosetti (Milosevic 90+3), Verdier (Etinof à la 65')