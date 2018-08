Laval, France

Le Stade Lavallois tient sa première victoire à l'extérieur cette saison, (1-0) à Drancy en région parisienne. Les Mayennais, comme vendredi dernier ont obtenu un penalty dans les toutes dernières secondes de la rencontre après une faute de Clément Lumé sur Gabriel Etinof (90+4) bien lancé dans la surface de réparation. En l'absence de Bosetti, c'est Gaël Danic qui a marqué. En quatre journées, Laval a marqué trois buts. Trois penaltys.

Et pourtant le Stade Lavallois n'a pas réussi à développer du jeu vendredi soir, Drancy non plus. Les Parisiens, solides, ont verrouillé une bonne partie du match, laissant quelques miettes aux Lavallois, encore généreux dans les efforts mais trop brouillons devant. Pascal Braud, l'entraîneur adjoint mayennais est bien conscient qu'il faudra s'améliorer dans le jeu dans les prochaines semaines.

"C'est un peu décevant. Mais dès qu'on arrive à enchaîner trois ou quatre passes on a réussi à les mettre en difficultés. Après il y a des matchs comme ça, où tu arrives à prendre trois points malgré une partie très moyenne. On aurait aimé gagné avec une maîtrise plus nette. On est conscient des manques sur le match. Mais comptablement on fait une très bonne opération" Pascal Braud

Scaramozzino blessé, Obbadi voit rouge

Avec cette victoire à l'arrachée, le Stade Lavallois s'offre aussi de la sérénité pour travailler et continuer à peaufiner les automatismes entre les joueurs. Seules ombres au tableau : la blessure à la cheville dès la 10e minute de jeu d'Anthony Scaramozzino. Le défenseur est sorti sur civière. En fin de seconde période, quelques minutes avant le penalty, Mounir Obbadi au milieu de terrain s'est vu expulsé pour un tacle trop appuyé sur Samba. Le Franco-Marocain est d'ores et déjà suspendu pour la réception de Concarneau, samedi prochain au stade Francis Le Basser (15h).

La réaction de Mounir Obbadi sur France Bleu Mayenne Copier

La réaction de Kevin Perrot sur France Bleu Mayenne Copier

La feuille de match

Composition : Bouet - Scaramozzino (Perrot, 10'), Ba, Dembele, Lambese - Obbadi (expulsé, 88'), Cissé, Etinof, Danic, Vincent (Milosevic, 59') - Verdier

Cartons jaunes : Alioune Ba et Cissé

But : Gaël Danic sur penalty (90+4)