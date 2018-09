Laval, France

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Stade Lavallois et tant mieux ! Victoire deux buts à zéro contre l'US Concarneau lors de la 5e journée de National au stade Francis Le Basser. Des buts signés Dembélé et Vincent à la 86e et 89e minute de la rencontre avec en prime deux passes décisives de Gabriel Etinof. Il a fallu encore attendre longtemps avant de voir le succès se dessiner. Laval enchaîne donc une troisième victoire de suite sans prendre de but.

Bouet impérial

Preuve que les Mayennais sont en totale réussite en ce moment, Jean-Christophe Bouet le gardien a arrêté un penalty à la 52e minute. Un arrêt décisif qui vient récompenser le très bon début de saison du nouveau portier lavallois, même s'il avoue avoir eu de la réussite sur le penalty manqué par Kalen Damessi.

"Très sincèrement c'est au petit bonheur la chance, je ne vais pas vous mentir. Je la sors, j'ai un brin de réussite. Si on avait du courir derrière le score ça aurait été un peu compliqué. Je pars sur ma droite et je l'arrête du pied. Je sais que je peux encore faire mieux, je peux être encore plus utile pour l'équipe, mais on gagne et ça c'est positif" - J-C Bouet

L'entraîneur adjoint Pascal Braud savoure mais aimerait que son équipe réalise de meilleure première période

La joie d'Alexandre Vincent après son premier but sous les couleurs du Stade Lavallois

La semaine prochaine Laval enchaîne encore au Stade Francis Le Basser avec la réception du leader : Lyon-Duchère. Un choc à venir avec le retour du mayennais et ancien gardien du Stade Maxime Hautbois. Au classement le Stade Lavallois est 3e de National avec 10 points juste derrière Boulogne-sur-Mer et Lyon-Duchère.