National : la contre-performance du Stade lavallois à Avranches

Le Stade lavallois a subi sa deuxième défaite de la saison lors de son court déplacement dans la Manche. Contre Avranches, dernier du championnat, les Mayennais ont été trop faibles en seconde période pour espérer l'emporter.

Le résumé

Sur une pelouse grasse et de médiocre qualité, les Lavallois entament parfaitement la rencontre en ouvrant rapidement le score. Première occasion, un centre de Neyou qui trouve la tête de Mayela. Troisième but cette saison pour l'attaquant tango. Les Mayennais ne parviennent pas à doubler la mise avant la pause. Et en début de seconde période, les Normands sont transformés. Une métamorphose payante puisqu'au bout de onze minutes, c'est l'égalisation sur une belle chevauchée de l'attaquant de pointe, Charly Dutournier. Les Mayennais souffrent, conservent peu le ballon, ne se procurent pas d'occasion. Puis se réveillent et ont plusieurs opportunités d'inscrire un second but. En vain. Après avoir laissé passer l'orage, les joueurs d'Avranches livrent leurs dernières forces et finissent par marquer le but qui permet à l'équipe manchoise de remporter enfin un premier succès à domicile.

C'est un coup d'arrêt pour le Stade lavallois qui conserve tout de même pour le moment sa quatrième place au classement de National. Mais lors de la prochaine journée, Laval sera exempté puis devra enchaîner avec deux déplacements consécutifs (à Grenoble et à Lyon La Duchère).

La réaction

Jean-Marc Nobilo : "c'est inimaginable de pouvoir dominer aussi bien une première mi-temps comme on l'a fait dans jeu et se tirer une balle dans le pied avec un début de deuxième mi-temps catastrophique. On a trois-quatre situations où l'on doit serrer la garde pour prendre au moins un point. On ne peut pas être satisfait et content d'un scénario comme ça."

La feuille de match

Avranches - Laval : 2-1 (mi-temps : 0-1). 1200 spectateurs environ. Arbitre : Arnaud Baert.

Buts pour Avranches : Dutournier (56'), Lusinga (90') ; pour Laval : Mayela (13').

Avertissements pour Laval : Bosetti (6').

Laval : Hautbois - Perrot, Ba, Mendès, Zéoula - Neyou, Sarr, Dabo, Perrier (Pandor 46') - Mayela (Etinof), Bosetti.