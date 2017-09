National : Laval perd deux points dans le temps additionnel

Le Stade lavallois est passé tout près de la victoire ce samedi après-midi à Dunkerque. Les Mayennais ont ouvert le score en première période et des Nordistes ont égalisé dans le temps additionnel.

Le résumé

A défaut de contenu génial, le Stade lavallois aurait pu faire une belle opération comptable cet après-midi sur la côte d'Opale. Mais pour ne pas avoir réussi à marquer le second but, les Lavallois se sont fait rejoindre au score... dans le temps additionnel. Comme à Rodez, Laval a encaissé un but en fin de match. Mais il faut bien avouer que le score de parité n'est pas illogique car les Dunkerquois se sont montrés entreprenants en seconde période et parfois dangereux.

Ce qu'il faut retenir de ce troisième déplacement, c'est le superbe but d'Anthony Scaramozzino. Pour sa première apparition sous le maillot tango, le défenseur niçois a impressionné tout le stade avec un magnifique coup franc. Direct et dans la lucarne pour le joueur gaucher.

Au classement, le Stade lavallois aurait pu se retrouver avec les équipes de tête. Avec ce résultat nul, le club mayennais pointe en 5e position à deux points des quatre premiers.

La réaction

Jean-Marc Nobilo : "Je suis déçu sur le plan comptable, mais ça reste un bon point même si c'est regrettable de perdre deux points à trois minutes de la fin. Je pense que le nul n'est pas illogique sur l'ensemble de la partie. Laval a été plus dans le registre du courage, de l'abnégation et de la volonté que dans le jeu."

La feuille de match

Dunkerque - Laval : 1-1 (mi-temps : 0-1). 1 423 spectateurs. Arbitre : Thierry Bouille.

But pour Laval : Scaramozzino (23').

But pour Dunkerque : M. Fachan (90'+1)

Avertissements pour Laval : Perrot (26'), Mendès (83').

Laval : Hautbois - Mendès, Ba, Dembelé, Scaramozzino - Rousselet (Etinof 70'), Dabo, Pereira Lage, Perrot - Mayela (Solet 81'), Elton (Bosetti 46').