National : Laval tenu en échec par Marseille

Le Stade lavallois reste invaincu à domicile mais n'est pas parvenu à battre Marseille Consolat cet après-midi. Il faut dire que les circonstances n'ont pas été très favorables.

Le résumé

Les Marseillais, qui restaient sur deux défaites, ont bien débuté la rencontre avec une première grosse occasion à la 7e minute. Une frappe de Diawara repoussée par Maxime Hautbois. L'ouverture du score intervient rapidement. Et ce sont les Lavallois qui se mettent en évidence. Une belle action lancée par Dabo qui trouve Sarr sur le côté droit. Celui-ci centre pour Bosetti et qui trompe le gardien de Marseille (1-0). C'est le 3e but en trois matches pour l'attaquant niçois.

Malheureusement, l'euphorie est de courte durée car à peine deux minutes plus tard, c'est la douche froide. Macou Sarr est expulsé. Il écope d'un carton jaune pour un tacle un peu rude. Et le Sénégalais touche le bras de l'arbitre dans un geste de mécontentement. Sarr est expulsé et manquera les prochains matches.

A partir de ce moment là, en infériorité numérique, les Lavallois ont reculé et laissé les Marseillais faire le jeu. Consolat a égalisé peu après l'heure de jeu suite à un corner. A dix minutes de la fin, le Stade lavallois s'est procuré une belle occasion avec Gabriel Etinof. Mais les espoirs de marquer un second but se sont affaiblis encore un peu avec la sortie sur blessure de Bira Dembelé à trois minutes de la fin. Dans le temps additionnel, le gardien lavallois Hautbois a évité la défaite à son équipe.

Le Stade poursuit sa série de matches sans défaite (7) et pointe en 4e position au classement de National à égalité avec Cholet à deux longueurs du leader, Rodez.

La réaction

Jean-Marc Nobilo : "Je peux que féliciter mes joueurs, dans la transpiration, dans le courage, dans la débauche d'énergie, c'est assez fantastique ce qu'ils ont fait. On pourrait se dire qu'un seul point à la maison, c'est pas spécialement bon mais je pense que ce point là aujourd'hui à domicile dans le contexte, dans les faits avec la débauche d'énergie , ça reste une performance correcte."

La feuille de match

Laval - Marseille Consolat : 1-1 (mi-temps : 1-0). 4 475 spectateurs. Arbitre : Abdelatif Kherradji.

But pour Laval : Bosetti (11').

Avertissements pour Laval : Sarr (13'), Bosetti (16').

Expulsion : Sarr (13')

Laval : Hautbois - Perrot (Etinof 68'), Ba, Dembelé, Zéoula - Pandor (Mendès 60'), Sarr, Dabo, Perrier (Pereira Lage 20') - Mayela, Bosetti.