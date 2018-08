Le Stade Lavallois et Quevilly-Rouen Métropole ont fait match nul (1-1) lors de la première journée de National. Menés d'un but à cinq minutes de la fin, les Mayennais sont allés chercher l'égalisation sur un penalty d'Alexy Bosetti.

Laval, France

Le Stade Lavallois a arraché le match nul contre Quevilly-Rouen Métropole lors de la 1ère journée de National. Un but partout, avec un match qui s'est décanté dans les cinq dernières minutes. Les Normands ont ouvert le score grâce à une frappe de Shamal (85') qui touche les deux poteaux. Puis à la 92e minute Alexy Bosetti, attaquant du Stade Lavallois, obtient un penalty qu'il transforme. Les Mayennais s'en sortent de justesse. De quoi soulager les 3.877 spectateurs venus assister à l'ouverture de la saison dans un Stade Francis Le Basser écrasé par le soleil et une sacré chaleur.

Les surprises de François Ciccolini

Pour cette première au Stade Françis Le Basser, version 2018-2019), François Ciccolini l'entraîneur mayennais a réservé quelques surprises. Alexy Bosetti, Nicolas Verdier et Anthony Scaramozzino ont tous été titulaires alors que ces trois joueurs ne figuraient pas officiellement dans le groupe donné à la presse jeudi. "Je voulais voir la réaction des gens qui parlent sur les réseaux sociaux" glissent non sans humour le coach de Laval. "J'ai dit quelques petits mensonges oui ..." sourit-il. Anthony Scaramozzino a bien occupé le côté gauche de la défense, alors qu'il n'avait participé à aucun des 7 matchs amicaux du Stade en juillet. "C'était prévu" assure François Ciccolini. Le coach corse a même surpris son monde avec le système de jeu. Un 4-4-2 plutôt que le 4-3-3 appliqué lors des derniers matchs. "C'est quelque chose que l'on a travaillé toute la semaine à l'entraînement. après les joueurs ont assez de vécus et de maturité pour pouvoir en une semaine changer de système" termine l'entraîneur.

François Ciccolini entraîneur du Stade Lavallois Copier

Alexy Bosetti, le buteur du soir Copier

La feuille de match :

Stade Lavallois - Quevilly-Rouen Métropole (1-1)

Buts : Alexy Bosetti (92', sp) - Steve Shamal (85')

Spectateurs : 3.877

La composition lavalloise : Bouet - Lambèse (Makhedjouf, 79'), Ba, Dembélé, Scaramozzino (Perrot, 57') - Milosevic, Obbadi, Danic, Vincent - Bosetti, Verdier (Bakir, 51')