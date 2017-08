National : le Stade lavallois à la recherche d'une première victoire à domicile

Pour la quatrième journée de National, le Stade lavallois accueille l'équipe de Boulogne. C'est le deuxième match de la saison à domicile et lors du premier, les Tango avaient match nul contre Sannois-Saint-Gratien.

Avec une victoire, un nul et une défaite, le début de championnat des Lavallois est parfaitement équilibré. Mes l'équipe de Jean-Marc Nobilo reste sur deux matches sans victoire et notamment cette défaite à Rodez qui a laissé des regrets. Alors, ce vendredi soir, le Stade lavallois aimerait offrir à ses supporters sa première victoire de la saison à domicile. Pour ce match contre des favoris du championnat, Nobilo a choisi de se passer de Yvan Neyou et César Zéoula. Il n'a pas non plus retenu la dernière recrue, le Niçois Alexy Bosetti. En revanche, le coach mayennais peut compter sur Alioune Ba. Le défenseur central s'était blessé juste avant l'ouverture du championnat. L'ancien joueur de Quevilly-Rouen devrait être titularisé aux côtés d'Oumar Solet.

Le retour d'Hassane Alla à Le Basser

L'équipe adverse va effectuer son premier déplacement de la saison. Car les Boulonnais devaient jouer en Corse contre Bastia lors de la 2e journée de championnat mais le Sporting Club ne participe finalement pas à ce championnat de National. En deux matches à domicile, Boulogne sur Mer compte une victoire et une défaite. Une équipe dans laquelle figure un certain Hassane Alla qui a passé quatre années sur les bords de la Mayenne. Il y a aussi d'autres joueurs d'expérience comme Thierry Argelier, Alexandre Cuvillier ou le buteur maison Grégory Thil.

Match Laval / Boulogne à 20 heures vendredi au stade Francis Le Basser. A vivre sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois :

Gardiens : Clément Anet, Maxime Hautbois

Défenseurs : Alioune Ba, Kévin Perrot, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Bira Dembelé, Clément Couvry.

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Dominique Pandor, Charly Pereira Lage, Alban Rousselet, Macou Sarr.

Attaquants : Elton, Davel Mayela.

Blessés : Oliver Ebuya.

Non-retenus : Anthony Scaramozzino, Yvan Neyou, César Zéoula, Alexy Bosetti, Claudy Mbuyi.