National : le Stade lavallois va tenter de rester invaincu à domicile

Pour son troisième match à domicile, le Stade lavallois accueille Créteil ce vendredi. Après un nul et une défaite, les Tango aimeraient conserver leur invincibilité à domicile. Les Cristolliens possèdent deux points de retard sur l'équipe mayennaise.

Le championnat a bien débuté pour les Lavallois et l'objectif, c'est que ça continu. L'équipe de Jean-Marc Nobilo n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de saison et les Tango ont pris quatre points sur six à domicile. L'adversaire, Créteil, ne va disputer que son deuxième match à l'extérieur. Lors du premier, les Franciliens ont été battu sur la pelouse de Marseille-Consolat, 2-1.

Sans Elton mais avec Zéoula et Pandor

Le coach lavallois a procédé à deux changements par rapport à la semaine dernière. Jordan Perrier et le Brésilien Elton n'ont pas été retenus. Et on assiste au retour des milieux offensifs, César Zéoula et Dominique Pandor. Dans le 11 de départ, Alexy Bosetti devrait être titularisé pour la première fois en attaque après avoir disputé la seconde mi-temps à Dunkerque.

Laval / Créteil, coup d'envoi à 20 heures ce vendredi au stade Francis Le Basser. Un match à suivre sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Gardiens : Clément Anet, Maxime Hautbois.

Défenseurs : Alioune Ba, Kévin Perrot, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Bira Dembelé, Anthony Scaramozzino.

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Charly Pereira Lage, Dominique Pandor, Alban Rousselet, César Zéoula.

Attaquants : Alexy Bosetti, Davel Mayela.

Blessés : Oliver Ebuya, Macou Sarr, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Claudy Mbuyi.

Non-retenus : Clément Couvry, Jordan Perrier, Yvan Neyou, Elton.