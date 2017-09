National : le Stade lavallois veut enchaîner à Dunkerque

Le Stade lavallois joue ce samedi après-midi son match de la cinquième journée de National. Un match décalé avec un déplacement à Dunkerque au programme. Laval et Dunkerque, deux équipes qui n'ont perdu qu'un seul match cette saison.

Les Lavallois, 7e du classement, se déplacent dans le Nord contre une équipe de Dunkerque qui a disputé un match de moins et qui pointe en dixième position. Le club de l'USL Dunkerque avait terminé à une belle sixième place la saison passée. Une équipe jeune et prometteuse. Du côté du Stade lavallois, on souhaite confirmer la victoire à domicile contre Boulogne. Jean-Marc Nobilo a fait appel à trois nouveaux joueurs pour ce déplacement : le défenseur latéral gauche, Anthony Scaramozzino qui sera titulaire ; le jeune milieu de terrain, Jordan Perrier ; et l'attaquant niçois, Alexy Bosetti. Ces deux derniers joueurs devraient débuter sur le banc des remplaçants.

Dunkerque / Laval, coup d'envoi à 15 heures ce samedi. Un match à suivre sur France Bleu Mayenne.

Le groupe lavallois

Gardiens : Clément Anet, Maxime Hautbois.

Défenseurs : Alioune Ba, Kévin Perrot, Houboulang Mendès, Oumar Solet, Bira Dembelé, Anthony Scaramozzino.

Milieux : Diaguély Dabo, Gabriel Etinof, Charly Pereira Lage, Jordan Perrier, Alban Rousselet.

Attaquants : Alexy Bosetti, Elton, Davel Mayela.

Blessés : Oliver Ebuya, Macou Sarr, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Claudy Mbuyi.

Non-retenus : Clément Couvry, Dominique Pandor, Yvan Neyou, César Zéoula.