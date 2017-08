National : première victoire à domicile pour le Stade lavallois

Le Stade lavallois a réussi son premier test de la saison en dominant l'équipe de Boulogne sur Mer, 1-0. Une prestation satisfaisante et un but de Macou Sarr sur pénalty en début de seconde période.

Le résumé

Un match sérieux des Lavallois même si tout n'a pas été parfait. Une première mi-temps solide avec de nombreuses occasions. Mais pas de but. Et au retour des vestiaires, un pénalty sifflé en faveur des Tango. C'est Macou Sarr qui transforme. Le Sénégalais jouait en soutien de l'attaquant et a été très en vue. Déjà deux passes décisives et donc un but pour Sarr. Une bonne pioche.

Au classement, le Stade lavallois est dans le bon wagon, à trois points derrière le leader (Red Star) en compagnie de six autres équipes.

La réaction

Jean-Marc Nobilo : "Je suis super content pour le public car j'ai le sentiment qu'il y a une vraie attente et ce soir, le public ne nous a pas lâché et nous a aidé à prendre les trois points sur la deuxième mi-temps. C'est une première à domicile et quand je vois mon équipe jouer, sur la première mi-temps, mon équipe a montré qu'elle avait quelque chose dans le ventre."

La feuille de match

Laval - Boulogne : 1-0 (mi-temps : 0-0). 3 597 spectateurs. Arbitre : Abdelatif Kherradji.

But pour Laval : Sarr (48' s.p).

Avertissements pour Laval : Mendès, Dabo.

Laval : Hautbois - Mendès, Solet, Ba, Perrot - Dabo, Pereira Lage, Rousselet (Pandor), Etinof (Dembelé) - Sarr, Mayela.