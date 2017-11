National : une défaite qui fait mal

Le Stade lavallois n'y arrive plus. Les Mayennais n'ont plus gagné depuis deux mois. A Lyon contre La Duchère, Laval a dominé mais s'est incliné 1-0 à cause d'un but encaissé en toute fin de match.

Le résumé

Pour son troisième déplacement consécutif, le Stade lavallois voulait décrocher une victoire qui lui avait échappée à Avranches et Grenoble. Face à Lyon au stade de La Duchère, les Mayennais ont globalement eu la maitrise du match. Des situations, des occasions aussi mais rien d'assez tranchant pour tromper la vigilance du gardien adverse. Le partage des points n'était déjà pas satisfaisant, alors que dire de la défaite. Car à deux minutes de la fin, Lyon est parvenu à marquer. Même scénario qu'à Rodez (86') et Avranches (90'). Trois défaites cette saison, à chaque fois avec un but encaissé en toute fin de match. Cruel.

C'est le cinquième match sans victoire pour le Stade lavallois qui rentre dans le rang et qui devra peut-être revoir ses ambitions à la baisse.

Au classement, le Stade lavallois est 5e avec 18 points à égalité avec Lyon, Dunkerque, Béziers et Pau. Lors de la prochaine journée de championnat, Laval accueillera Béziers. Avant cela, il y aura le 8e tour de la Coupe de France samedi prochain à Saint-Brieuc.

La réaction

Jean-Marc Nobilo (entraîneur Laval) : "c'est plus qu'une déception ce soir. Je pense que si on est pas en mesure de gagner un match comme ça après avoir autant dominé les débats, et bien, il va falloir qu'on limite nos ambitions. Là, je suis plus que décu !"

La feuille de match

Lyon La Duchère - Laval : 1-0 (mi-temps : 0-0). 309 spectateurs. Arbitre : Floris Aubin.

But pour Lyon : Tuta (88').

Avertissements pour Laval : Ebuya (18'), Dabo (61').

Laval : Hautbois - Mendès, Solet, Ba, Zéoula - Dabo, Neyou, Pandor, Perrier (Etinof 73') - Ebuya, Bosetti.