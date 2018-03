D'ici 2019, une dizaine de caméras de surveillance devraient être installées le long de la nationale 88. Le but : lutter contre les vols et les trafiquants, qui utilisent les grands axes pour sévir dans la région. Un projet qui devrait se concrétiser d'ici 2019.

Haute-Loire, France

La nationale 88 armée de caméras de surveillance pour lutter contre les cambriolages et les trafics de drogues. C'est le projet porté par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez depuis trois ans, en partenariat avec le département de la Haute-Loire et les maires des communes bordées par la route.

Une dizaine de caméras, pour près d'un million d'euros

D'ici 2019, une dizaine de caméras devraient installés à différents niveau sur la RN88. Selon nos calculs, la mise en place de ce dispositif devrait coûter environ un million d'euros. Cela permettrait aux gendarmes d'avoir accès à des images en direct, et d'intervenir rapidement quand un véhicule suspect leur est signalé.

Laurent Wauquiez n'a pas parlé concrètement d'argent ce vendredi pendant son rendez-vous avec les différents acteurs du projet, mais il a garanti que la région allait le financer à hauteur de 80 %.

Un dispositif expérimental, un espoir pour les maires

Si les caméras de surveillance se montrent efficace, le dispositif pourrait être étendu à d'autres départements. A terme,Laurent Wauquiez souhaite la création d'un centre de surveillance régionale ultra moderne, installé à la Part Dieu à Lyon pour centraliser toutes les images de surveillances (TER, abords des gares, routes comme la RN88.)

Pour Jean-Paul Aulagnier, le maire de Saint-Ferréol-d'Auroure, c'est un vrai espoir : en 2016, sa commune a subi 17 cambriolages. 37 en 2017. _"_Nous-mêmes on va investir, pour compléter. Sur la RN88, la montée de Saint-Ferréol, je crois que c'est à peu près 25 000 véhicules jours ! Les gens rentrent, et les cambriolages ... donc il faut lutter, et je crois qu'il n'y a pas 50 solutions. Le système de vidéos, c'est important pour nous."