Naufrage du Breiz : l'Olympique de Marseille va rendre hommage aux marins manchois

Entourant leur père sur la photo, les deux frères Steven et Jimmy étaient des fans de l'Olympique de Marseille

Près d'une semaine après le naufrage du chalutier Le Breiz au large de Luc-sur-Mer dans le Calvados, les hommages aux trois jeunes victimes se succèdent. Dimanche, ce sont les marins de Saint-Vaast-La-Hougue, port d'attache du navire, qui ont salué leur mémoire.

Parmi eux, deux frères cherbourgeois, Jimmy et Steven, 19 et 26 ans, passionnés de football et fans de l'Olympique de Marseille. Le club a décidé à sa manière de rendre hommage aux deux marins. Comme le rapporte une page Facebook gérée par des supporters marseillais, la cousine des deux victimes a d'ailleurs envoyé une lettre à l'OM après le drame.

Ce mardi, le club phocéen a partagé sur ses réseaux sociaux la photo des deux frères et de leur père devant l'écusson de l'OM. Avec ce message : "L'Olympique de Marseille tient à rendre hommage à ses Olympiens, Steven & Jimmy, tous deux disparus tragiquement dans la nuit du 14 janvier dernier. _Toutes nos condoléances à la famille Gibert et à leurs proches_".

Photo qui a été également relayée sur les comptes instagram de plusieurs joueurs marseillais, dont ceux de Florian Thauvin ou encore Alvaro Gonzalez.

Plusieurs joueurs de l'OM, dont Florian Thauvin, ont partagé la photo des victimes en guise d'hommage - Compte Instagram de Florian Thauvin

Dans le même temps, l'Olympique de Marseille a fait savoir qu'un hommage sera rendu ce mercredi soir avant la rencontre Marseille-Lens, match en retard de la 9e journée de Ligue 1 de football, à 21 heures.