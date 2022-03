Naufrage du Mylanoh au Havre : le marché aux poissons organise une vente de coquilles pour les familles

Un peu plus d'un mois après la mort de trois marins dans le naufrage du Mylanoh au large du Havre, les marins du marché aux poissons organisent ce samedi matin une vente de coquilles Saint-Jacques. L'argent collecté sera reversé aux familles.

"On veut leur montrer qu'on sera toujours là pour eux", témoigne Anne-Marie, vendeuse à la criée et femme de marin. Ce samedi, dès 8 heures, les pêcheurs du marché aux poissons du Havre organisent une vente solidaire de coquilles Saint-Jacques au profit des familles des trois victimes du Mylanoh. Dans la nuit du 3 au 4 février, ce bateau de pêche a fait naufrage au large du cap de la Hève, emportant les trois marins à bord.

"On fait ça pour les familles, pour leur montrer qu'on est là pour eux, qu'on les laisse pas tomber", témoigne Anne-Marie, une des poissonières sur le marché aux poissons du Havre. Sur son étale, trône une petite boite rose avec inscrit "pour les familles du Mylanoh". Les coquilles Saint-Jacques ont été pêchées ce venredi, l'ensemble de la vente de ce samedi sera reversée aux familles des trois victimes.

Le jeune Alan toujours porté disparu

Dans la nuit du 3 au 4 février, le Mylanoh a fait naufrage au large du cap de la Hève, à son bord : trois marins de 52, 18 ans et Alan, un stagiaire de 17 ans. Un des trois marins a été sauvé, mais il est décédé à l'hôpital. Un autre corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans l'épave. Mais le jeune Alan est toujours porté disparu. On ne connait toujours pas les circonstances exactes de l'accident, les plongeurs ont fouillé à plusieurs reprises l'épave.