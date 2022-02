Naves, Saint-Clément et Lagraulière s'associent pour attirer des nouveaux médecins

Comment attirer de nouveaux médecins dans sa commune. La question taraude de plus en plus de municipalités confrontées à la désertification médicale. En Corrèze Naves, Saint Clément et Lagraulière ont créé un collectif pour trouver une solution ensemble.

La situation de Naves, Saint-Clément et de Lagraulière est celle de nombreuses communes des départements ruraux. Elles manquent de médecins généralistes. Il n'y en a plus qu'un à Naves, 2400 habitants, un à temps partiel à Lagraulière, 1200 habitants et plus aucun à Saint-Clément, 1300 habitants. Mais cette situation deviendra plus critique encore dans très peu d'années avec le départ en retraite, proche, du praticien de Naves. Les trois communes prennent les devants en créant un collectif qui associe les élus à tous les praticiens de santé présents sur le territoire.

Trois médecins

La mission du collectif risque d'être d'autant plus ardue qu'il va partir en quête de plusieurs médecins. Car le projet est de créer un pôle de santé multi-spécialités et multi-sites explique Anne-Marie Brunerie, maire-adjointe de Naves. "L'idée est que dans les trois communes il y ait un lieu de consultation, où le médecin se déplacerait". Ce qui nécessite au moins trois généralistes selon elle. Ceux-ci travailleraient en réseau entre eux et avec les autres praticiens, infirmiers, kinés, pharmaciens etc. Les municipalités sont prêtes à participer financièrement à leur installation.

Un supplément d'âme

L'originalité de la démarche, outre l'association de trois communes, chose plutôt rare, est dans la volonté d'y intégrer les habitants. "Ils peuvent apporter leurs compétences, souligne Anne-Marie Brunerie. Par exemple certains peuvent avoir des compétences en informatique et gérer ainsi les pages des réseaux sociaux (...) Ça permet aussi d'augmenter le bouche à oreille". Et surtout ça montre le dynamisme d'un territoire ajoute Eric Bellouin, maire de Saint-Clément. "Au lieu de dire, on t'offre un joli local avec un secrétariat et un ordinateur, c'est de montrer que le territoire est dynamique. Que tout le monde se mobilise et que la médecine entre dans notre projet de vie collectif sur notre territoire. _J'appellerais ça le supplément d'âme de ce projet"_. Pour présenter la démarche aux habitants le collectif organisera une grande réunion publique le 31 mars à Saint-Clément.