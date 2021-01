Navettes, listes de volontaires, réfrigérateurs : des maires de Vaucluse veulent accélérer la vaccination

Les premières vaccinations de personnes âgées dans des Ehpad de Vaucluse auront lieu jeudi au Pontet, à Beaumes-de-Venise et Saint-Christol.

Des centres de vaccinations seront opérationnels dès lundi 11 janvier dans des hôpitaux ou des maisons de santé d'Avignon, Carpentras et Cavaillon. À Orange, la vaccination se met en place avec un collectif de médecins de ville et d'infirmiers.

Plusieurs maires de Vaucluse veulent accélérer cette campagne de vaccination contre le Covid. A Carpentras, Camaret ou Piolenc, ils proposent des salles, des navettes, de contacter les personnes volontaires pour se faire vacciner ou même d'investir dans des réfrigérateurs pour conserver les vaccins.

Dans le Gard Rhodanien, les cinq maires du canton de Villeneuve les Avignon ont écrit au préfet et à l'agence régionale de santé pour installer un centre de vaccination au forum des Angles.

Efficacité de la logistique municipale face au fiasco

A Camaret-sur-Aygues, le maire a déjà mis en place un centre de dépistage. Philipe de Beauregard propose maintenant de créer un centre de vaccination pour surmonter le "fiasco" du gouvernement : "dans la commune, on a des salles, du personnel, du matériel. On peut mettre des navettes gratuites pour aller chercher les doses de vaccins ou les personnes à vacciner. On a tous les moyens logistiques" pour vacciner contre le Covid.

Etablir une liste de volontaires prêts à se faire vacciner

A Piolenc, le maire propose d'utiliser la liste de toutes les personnes vulnérables recensées notamment pour la canicule. Pour Louis Driey, "si les services de l'Etat souhaitent vacciner en priorité les personnes de plus de 75 ans, avec cette liste, on a les noms ! J'ai demandé au CCAS de Piolenc de leur téléphoner pour poser cette simple question 'êtes vous favorable à vous faire vacciner ?' La réponse est oui ou non".

Le maire de Piolenc tient aussi à disposition une salle municipale pour installer un centre de vaccination.

Investir dans des réfrigérateurs

A Carpentras, le maire propose de créer un centre de vaccination à l'Espace Auzon, "propice car il contient 1.000 personnes avec un vaste parking à proximité".

Serge Andrieu est aussi prêt à investir dans le froid : "techniquement, je ne maitrise pas tout. Les ampoules doivent être conservées dans des espaces réfrigérés. On ne peu pas transporter le vaccin comme ça sous le bras mais s'il faut installer du froid pour vacciner toute la population, on peut le faire. On a surtout la volonté de le faire".

De l'utile et du superflu pour l'ARS

L'agence de santé n'a pas répondu aux élus mais le directeur Philippe de Mester a noté ces propositions : "certaines propositions sont très utiles et on va sauter dessus. D'autres ne le sont peut-être pas immédiatement. On va expliquer qu'il y a parfois du superflu".