Une navigation inhabituelle attendue au large de Collioure pour le feu d'artifice de la Saint-Vincent

Plus d'une centaine de bateaux sont attendus ce mercredi soir dans la baie de Collioure à l'occasion du feu d'artifice des fêtes de la Saint-Vincent.

Un important dispositif maritime a été mis en place ce mercredi soir au large de Collioure pour éviter les accidents en mer. Un arrêté réglemente la navigation et le mouillage. Une affluence inhabituelle de plaisanciers est attendue en mer pour admirer le feu d'artifice (22h00).

Forcément c'est l'occasion de voir la baie illuminée comme jamais. Quelques rares privilégiés en profiteront. Un moyen aussi d'éviter de se retrouver coincé dans les bouchons.

Le spectacle est magnifique dixit Bernard MASO, le président du club des barques catalanes.

Le club GranyotaRem, créée à Argelès-sur Mer il y a treize ans (50 à 60 adhérents), se rend à Collioure pour la seconde fois avec deux ou trois bateaux.

Barque Catalane, à la sortie du port - GranyotaRem

Au large il y a une vue d'ensemble. C'est extraordinaire explique Bernard MASO le président du club. Avec le Château Royal, le clocher de l'église Notre Dame des Anges . Avec les éclairages du feu d'artifice, il faut le reconnaître c'est un très beau spectacle.

En mer la sensation est différente. Ça vaut le détour explique Bernard MASO Copier

Les affaires maritimes, les douanes, les gendarmes maritimes, et la SNSM sont mobilisés pour que le code maritime soit respecté. Les plaisanciers viennent de Port-Vendres, Argelés, Saint-Cyprien et bien plus loin.

La navigation et le mouillage sont réglementés. Des arrêtés s sont disponibles dans les capitaineries.

La navigation et le mouillage sont interdits dans la zone bleue foncée, sauf autorisation. - Préfecture Maritime

Jusqu'à 100 000 spectateurs sont attendus sur le port de Collioure pour admirer le feu d'artifice de la saint-Vincent (annulé l'an passé après l'attentat à Nice).