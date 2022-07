On ne fait pas assez de bébés en Côte-d'Or

Qui a envie de faire des bébés ? L'Insee de Bourgogne Franche-Comté est formel : selon l'Institut National de la Statistique le nombre de naissances ne compense pas le nombre de décès en Côte-d'Or.

L'an dernier, il a manqué exactement 90 naissances pour compenser le nombre de décès. La situation est la même au niveau régional. Et ça ne date pas d'hier. Depuis 2015, on compte plus de décès que de naissances en Bourgogne-Franche-Comté. "Le déficit naturel poursuit sa dégradation et figure parmi les plus élevés de France métropolitaine. Il n'est plus compensé par le solde migratoire devenu nul depuis quelques années. En 2021, le nombre de naissances continue de décroître en raison d’un net recul en début d’année. Les baisses conjuguées du nombre de femmes en âge de procréer et du nombre moyen d’enfants par femme pèsent fortement sur l'évolution des naissances. Comme en 2020, le nombre de décès en 2021 est supérieur à celui de 2019. Il reste élevé en raison du vieillissement de la population. La crise sanitaire aurait généré 4 400 décès de plus qu’attendus entre janvier 2020 et décembre 2021" s'alarme l'Insee

La crise Covid a freiné les naissances

"Début 2021, en Bourgogne-Franche-Comté comme en France métropolitaine, le nombre de naissances chute neuf mois après le confinement de mars-avril 2020. Le contexte de crise sanitaire et de fortes incertitudes économiques ont pu décourager les couples de procréer pendant cette période et les inciter à reporter ou annuler leurs projets de parentalité. La crainte de complications pendant la grossesse avec la Covid-19 et la fermeture des centres de procréation médicalement assisté a pu également jouer" note l'Insee.

"À partir de mars et avril 2021, le nombre de naissances repart à la hausse, bénéficiant de l’amélioration sanitaire et économique à partir de l’été 2020. Toutefois et contrairement à la tendance nationale, ce rebond ne dure pas et ne permet pas de compenser la nette baisse de début d’année"

"Au 1 er janvier 2022, la population de la région est estimée à 2 millions 785.400 habitants, en baisse depuis 2015. Elle perd en moyenne 5 100 habitants par an, soit - 0,2 % entre 2015 et 2022" souligne l'Insee.

Le Doubs fait des bébés, la Côte-d'Or pourrait recommencer à en faire (plus)

Ce recul de la natalité est encore plus fort en Saône-et-Loire où l'on compte 2010 décès de plus que de naissances l'an dernier "Depuis dix ans, les naissances suivent une tendance à la baisse dans tous les départements de la région. Toutefois, en 2021, elles rebondissent dans la Nièvre, la Saône-et-Loire et, dans une moindre mesure, en Haute-Saône" nuance l'Insee.

Dans la région, seul le Doubs connait un taux de natalité plus fort que la courbe de mortalité , avec 710 naissances de plus en 2021 que de décès.

Pour la Côte-d'Or, tout n'est pas perdu, car on compte plus de jeunes de moins de 20 ans que de personnes de plus de 65 ans. La tendance pourrait donc s'inverser.