"Ne jamais oublier" : à Guillos, une cérémonie pour commémorer les incendies de l'an passé

Près de 2 000 hectares de forêts ravagés par les flammes. 90% du village touché. Le 12 juillet 2022, lorsque l'incendie de Landiras a été déclenché, Guillos a été l'un des premiers villages à devoir évacuer ses quelque 450 habitants . Samedi 15 juillet, quasiment un an après le drame, la commune commémorait ce lourd épisode.

"Tourner la page de 2022"

La cérémonie s'ouvre par un symbole : celui de l'unité, avec la plantation d'un arbre sur la place au pied de l'église du village. Un emplacement de choix par Mylène Doreau, la maire de Guillos : "Ici, c'était le lieu de vie où les pompiers et les gendarmes se retrouvaient". L'an passé, était garée sur cette place toute une salve de camions de pompiers. Un point stratégique, où ces derniers coordonnaient leurs opérations sur Guillos et les communes limitrophes. L'arbre planté, un Ginkgo biloba, n'a lui non plus, été choisi par hasard : "Il signifie l'unité. Il me semblait que c'était le bon symbole, que cela faisait sens". Se rappeler du choc, mais surtout rassembler et porter un message d'espoir : "L'idée c'est aussi d'essayer d'oublier, puis de repartir sur de nouvelles bases, tourner la page de 2022" explique la maire.

Habitants et élus ont participé à la plantation de l'arbre © Radio France - Hugo Deschamps

"On a été déracinés pendant un mois"

Mais difficile de tourner la page après un tel épisode. Bien que cette cérémonie lui apporte du baume au cœur, Christiane, qui habite Guillos depuis 1982, a du mal à retenir ses larmes : "On a été évacués. Laisser notre maison, nos animaux, c'était très dur. Je remercie vraiment les pompiers, sans eux, ma maison aurait brûlé". Elle se rappelle : "Ce feu immense… Comment a-t-il pu être aussi grand et intense ?"

Cathy et son mari, couple de retraités vivant dans le village depuis 27 ans, ont du mal à oublier l'évacuation de leur maison : "On a été déracinés pendant un mois. On a tout laissé. Heureusement, seules nos plantes ont brûlé. On était avec nos animaux, ils se sont adaptés". Malgré l'inquiétude du mois d'août et de la sécheresse qui plane, hors de question d'avoir peur, dit-elle : "Vivre avec la peur ne résoudra pas le problème. D'autant plus qu'ici maintenant, c'est le désert, il n'y a plus d'arbres. La nature reprend ses droits désormais".

Une plaque commémorative

La suite de la cérémonie se poursuit au pied de la salle des fêtes de Guillos. Sur un de ses murs, une plaque commémorative est érigée, "pour ne jamais oublier". Et pour conclure, la maire de la commune a annoncé donner un nom sur la place qui sépare la mairie de la salle des fêtes. Cette dernière deviendra bientôt "Esplanade du 12 juillet 2022". Là aussi, pour ne jamais oublier.