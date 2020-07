Ne jetez plus vos vieilles taies d'oreillers ! Une habitante du sud Manche leur donne une nouvelle vie

A Brécey, dans le sud Manche, Lucie Arondel van Grinsven a laissé tomber son activité de graphiste pour lancer il y a un an "les mauvaises taies" : des taies d'oreiller transformées en T-Shirt et accessoires. Une démarche engagée.

Ne jetez plus vos vieilles taies d'oreillers ! Lucie Arondel van Grinsven, une habitante de Brecey dans le sud Manche, leur donne une nouvelle vie : elle les transforme en T-shirt ou plutôt en "Taie shirt" comme elle les appelle ou en différents accessoires du tote bag aux chouchous à "l'essuie-taie ". le défi est d'avoir le minimum de pertes.

Le zéro-déchet, un mode de vie

Cette maman de 3 enfants, 37 ans, a lancé son activité "Les mauvaises taies" il y a un an et depuis ça se développe tranquillement : Lucie vend dans des boutiques bio, des épiceries vrac ou organise des "taies time" à la façon des réunions tupperware, chez elle ou à domicile.

La récup, le zéro déchets, c'est pour elle une évidence et un mode de vie. Elle a donc laissé tomber son activité de graphiste pour se reconvertir, et vivre en accord avec ses convictions.

les mauvaises taies ou l'art de la récup par une habitante de Brecey -

L'idée de récupérer les taies d'oreiller lui est venu par hasard. " Un jour je tombe sur une pile de taies d'oreiller, avec des imprimés séduisants, oubliés mais très jolis et inspirants; poétiques. j'en déplie une, je la mets sur moi et je me dis oh ça ferait un joli Taie-Shirt. c'est partie de ce jeu de mot. Sauf que je ne savais pas coudre. j'ai appris, transformé. Moi ce que j'aime c'est faire de l'utile avec ce que j'ai, ce qui existe."

Tout est logique : je ne fais pas de déchets, je valorise ce qui existe

Vers un projet de réinsertion ?

Un projet qui va bien au-delà de la fabrication de T-Shirt. Lucie espère aussi lui donner une dimension sociale. " Je voudrais donner de la hauteur à ce projet, en l'intégrant dans l'économie sociale et solidaire, avec un projet de réinsertion, qui pourrait servir à des gens qui en ont besoin."

Tous les Taies-shirt sont uniques. Un taie-shirt coûte 20 euros. Vous pouvez contacter Lucie pour un "taie time "chez vous, elle viendra avec sa collection...et le thé !