Pour être des super-héros, restez chez vous : une campagne de communication à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le service communication de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé de faire de la prévention sur les réseaux sociaux, et rappelle les gestes et les attitudes à adopter pour lutter contre le coronavirus.

Une image et un slogan valent parfois mieux qu'un long discours. À Château-Gontier-sur-Mayenne, le service communication a lancé une campagne consacrée au Covid-19.

La plus originale est une affiche qui reprend les codes d'un fameux super-héros, Superman. "En cette période de confinement, ne soyez pas ce personnage de film d'épouvante qui sort alors que le danger rôde dehors. Restez chez vous, le plus possible, même s'il fait beau, que l'air est doux".

D'autres visuels ont été créés, pour rappeler que la navigation est interdite sur la Mayenne, tout comme la pêche et la chasse. Et puis le service communication de Château-Gontier-sur-Mayenne rappelle que pour vos courses de première nécessité, il faut sortir seul : un chariot, un client.