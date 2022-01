"On ne lâchera rien", à Rouen les militants des Jardins Joyeux veulent aller au bout de leur combat

Quatre jours après leur expulsion des Jardins Joyeux, les militants se sont donnés rendez-vous ce samedi après-midi devant la cathédrale de Rouen. Ils veulent tout faire pour repousser le début des travaux qui pourraient avoir lieu dès ce lundi. Pour rappel, les Jardins Joyeux sont un espace de 8.000 m² composés de bâtiments anciens et de jardins. Cet ancien foyer de jeunes filles est situé dans le quartier Saint-Nicaise à Rouen, rue Joyeuse.

"C'est le combat de ma vie"

Depuis leur expulsion, les militants ne décolèrent pas. "Il faut sauver les Jardins Joyeux, c'est un endroit magnifique, un sol immaculé depuis plusieurs siècles, un poumon dans la ville. Personnellement c'est le combat de ma vie", soutient John. "Cet endroit vaut le détour", ajoute-t-il. Ce militant écologiste a même résidé dans cet ancien foyer pour jeunes filles depuis le 14 juin dernier pour protester contre le projet d'un promoteur immobilier.

Ce promoteur immobilier a mis la main sur ces terrains et veut y construire des immeubles. "On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir. Elles ont été conquises par ce que l'on y faisait. Dès les premières heures je me suis investi dans le combat", renchérit John avant de conclure "la guerre n'est pas terminée".

Repousser le début des travaux

Une centaine de militants ont défilé dans les rues rouennaises après s'être rassemblé devant la cathédrale. "C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Ce lieu est magnifique. Ils défendent une cause juste, préserver la nature. Et se faire virer de force, je trouve cela terrible", explique Adrien.

Mais les militants des Jardins Joyeux le savent, ils n'ont plus de recours juridiques possibles. "Quand le temps juridique ne nous donne pas forcément raison, c'est le temps politique qui doit s'imposer", explique Jean-Michel Bérégovoy, adjoint EELV à la mairie de Rouen et défenseur des Jardins Joyeux. "Tous ces gens-là attendent un soutien de ce que nous représentons, c'est-à-dire l'exécutif rouennais. Et aujourd'hui on est d'accord pour aider tous les Rouennais et Rouennaises qui veulent aboutir sur ce sujet", ajoute-t-il.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol a décidé de s'impliquer personnellement dans le dossier d'après Jean-Michel Bérégovoy. Après s'être entretenu avec quelques militants des Jardins Joyeux, il doit désormais s'entretenir avec le promoteur immobilier pour lui demander entre autres, de reporter les travaux.