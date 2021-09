"On ne lâchera rien" : huitième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire à Vichy

"On va continuer à être là tous les samedis", présente pour le huitième samedi de suite dans une manifestation anti-pass sanitaire, Brigitte, gilet jaune sur le dos ce samedi 4 septembre matin à Vichy, se dit toujours aussi déterminée. Comme depuis le début du mouvement, la manifestation vichyssoise est partie à 10 heures du matin de l'esplanade de la mairie.

Dans le cortège d'environ 250 personnes se trouvent quelques poussettes, mais surtout des retraités, comme Annick : "Je reste contre le pass sanitaire et contre la vaccination, je ne suis pas vaccinée et ça ne va pas changer".

Des chants anti-pass et anti-vaccin

Les slogans restent aussi les mêmes, "liberté, liberté" ou "le pass sanitaire, on en veut pas", avec en plus quelques slogans anti-vaccin ou anti-Macron. "Si j'avais Macron sous la main, je ne suis pas violent, mais je le pends," assène Pascal, manifestant : "Jamais je ne me ferais vacciner, je suis prêt à prendre le fusil et la fourche, je les attends."

D'autres rassemblements anti-pass sanitaire se tenaient ce samedi en Auvergne, notamment à Clermont-Ferrand, où la mobilisation, avec 1700 manifestants selon la préfecture contre 2200 la semaine dernière, est en baisse notable.