Mayenne : "On ne laisse pas rester ceux qui veulent s'intégrer" déplorent les soutiens de Mamadou Bah

On vous en parlait dès ce samedi 13 février sur France Bleu Mayenne : la mobilisation se poursuit à Ernée pour permettre à Mamadou Bah, jeune Guinéen de 22 ans, de rester dans la commune. Ce membre de l'ethnie minoritaire des Peuls est en danger dans son pays d'origine et fait tout pour s'intégrer en France depuis quatre ans. Il a notamment eu le droit de travailler avant que la Direction Régionale Des Entreprises De La Concurrence De La Consommation du Travail et De L'emploi (Direccte) relève une erreur de date sur les papiers.

Un patron près à l'embaucher

Nicolas Lancelin, patron de la corderie du même nom a donné sa chance à Mamadou Bah avec un premier contrat de deux mois. Il aurait voulu le prolonger : "Nous ne sommes pas là pour polémique sur qui à le droit de rester ou pas en France. Mais ce que je connais moi, c'est le Mamadou qui est là tous les matins 30 minutes avant d'embaucher, qui n'a pas manqué un seul jour de travail et qui a manqué à ses collègues dès l'instant où il est parti."

Cette semaine pour le poste de Mamadou on a vu trois personnes, dont une qui n'est restée que 45 minutes, terrifiée devant la tâche. - Nicolas Lancelin

Une pétition, une lettre, une vidéo de soutien

Ses recours auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofrpa) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont tous été rejetés, et il pourrait devoir quitter le pays sous moins de quinze jours. Un crève coeur pour Alexis, salarié du club de l'Ernéenne Football : "Mamade, c'est son surnom, il a des valeurs et pas seulement sportives. Il est apprécié de tout le monde et donne de son temps bénévolement pour les entraînements."

Il y a des gens qui ont une queue de vache dans la main et à côté de ça, Mamadou il a envie de travailler et il se démène ! Il mérite de rester. - Alexis, camarade du club de football d'Ernée

Une pétition est mise en ligne pour soutenir Mamadou Bah. Ses amis vont aussi réaliser une vidéo et envoyer un courrier au préfet pour demander sa régularisation.