On ne naît pas parent, on le devient : des ateliers à Guéret pour voir la vie de famille en rose

Guéret, France

Cris, pleurs, caprices et autres disputes : la vie familiale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pour aider les familles au quotidien, la ville de Guéret (Creuse) propose depuis 2016 un programme né aux États-Unis et qui a déjà prouvé son efficacité dans une trentaine de pays. Seules trente-et-une villes de France l'ont pour l'instant mis en place.

L'intérêt de ces ateliers ? Ils sont destinés aussi bien aux parents qu'aux enfants. Dix familles se réunissent à l'Espace Fayolle chaque semaine pour échanger sur leurs difficultés et essayer de trouver des solutions. La première heure, parents et enfants sont dans des groupes séparés avec des animateurs ; ils discutent tous ensemble dans un second temps. Delphine Guerrier est la coordinatrice du programme :

Ces ateliers, ce sont des clés qu'on vous donne pour apprendre à gérer son stress, améliorer la communication avec l'enfant et poser son autorité calmement. On croit toujours que c'est mieux chez les autres alors que là, on voit qu'on est pas seul à être dans la difficulté !

Delphine Guerrier, coordinatrice parentalité à Guéret Copier

Des parents en demande

Seules dix familles guérétoises peuvent participer au programme. Linda, mère de cinq enfants de 2 ans à 16 ans, a déposé un dossier avec sa compagne : "Un petit coup de pouce peut nous faire du bien pour apprendre à dire non, gérer le stress et la colère, et permettre à ma famille d'être plus apaisée."

Michaël, 44 ans, souhaite également inscrire sa famille de trois enfants : "Les écrans sont une vraie plaie, c'est un problème pour les enfants, ils sont en constante demande." Parmi les autres personnes intéressées, il y aussi Marcelle, qui a du mal à gérer ses jumeaux de neuf ans : "Je pense que ces ateliers peuvent vraiment m'aider, car on va échanger les bonnes pratiques et les conseils tous ensemble."